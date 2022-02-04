AKP'li Mücahit Birinci'den Atatürk heykelinin etrafındaki insanlara tepki: Allah akıl fikir versin; tavaf Kabe'de yapılır

Samsun'da Atatürk heykeline yapılan saldırı, tüm Türkiye'de tepkiyle karşılandı. AKP'li Mücahit Birinci konuyla ilgili paylaşımında, Allah akıl fikir versin. Tavaf Kabe'de yapılır. Heykel tavaf edilmez. Bu nedir yahu? Böyle sevgi ve saygı ifadesi mi olur?" ifadesini kullandı.

Samsun’da Anıt Park içinde bulunan Atatürk anıtına yapılan saldırının ardından Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş anıtta toplandı. Heykelin etrafında nöbet tutan insanlara tepki gösteren AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mücahit Birinci, "Allah akıl fikir versin. Tavaf Kabe'de yapılır. Heykel tavaf edilmez. Bu nedir yahu? Böyle sevgi ve saygı ifadesi mi olur?" sözlerini kaydetti.

"Mücahit sen Atatürk'e saldıranların tarafındasın, biliyoruz"

AKP'li Birinci'ye tepki veren isimlerden biri ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu.

Özdağ, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mücahit sen Atatürk'e saldıranların tarafındasın, biliyoruz. Orada bir halkın, Zafer, AK Parti, CHP, MHP ve bütün partilere oy veren seçmenin İstiklal Savaşı ve Cumhuriyete bağlılık ve sevgisini görüyoruz. Senin her ikisine de sevgi ve bağlılık duymadığın yıkmak için çalıştığın aşikar" ifadesini kullandı.