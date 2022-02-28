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AKP'li milletvekili Kartal, '2002 yılından beri Türkiye’de Kürt sorunu yoktur' dedi; tepkiler sonrası salonu terk etti

"2002 yılından beri Türkiye’de Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır”

28 Şubat 2022 18:00

Van Dernekler Federasyonu Genel Kurulu'nda AKP'nin iktidara gelişini kastederek "2002'den beri Türkiye'de Kürt sorunu yoktur" diyen AKP'li İrfan Kartal, tepkiler dinmeyince salonu terk etti.

Gazete Duvar'ın haberine göre İstanbul Esenyurt’ta düzenlenen Van Dernekler Federasyonu 6’ncı Olağan Genel Kurulu'na AKP Van Milletvekili İrfan Kartal da katıldı. Kürsüye çıkan İrfan Kartal, AK Parti'nin iktidara geldiği tarihe göndermede bulunarak "2002 yılından beri Türkiye’de Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır” ifadelerini kullandı.

Kartal’ın sözlerini katılımcılar alkış ve ıslıklar ile protesto etti. Tepkilerin dinmemesi üzerine İrfan Kartal salonu terk etmek zorunda kaldı.

"Halkımızın en temel meselesini ve haklarını savunmaya devam edeceğiz"

HDP Van İl Örgütü de sosyal medya hesabından “Van Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu’nda ‘Kürt sorunu yoktur’ diyen AKP Vekili İ. Kartal Vanlılarca protesto edildi. Genel Kurulu provoke eden AKP vekili partisinin Kürt sorunu olmadığını söyledi. Halkımızın en temel meselesini ve haklarını savunmaya devam edeceğiz” paylaşımı yaptı.

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