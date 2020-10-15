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AKP’li Metiner: “Işık yanıyor” öyle mi, 15 Temmuz’un yiğitleri hazır ve nazır bekliyor!

15 Ekim 2020 12:13

Eski AKP milletvekili ve Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner, Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım’ın “Işıklar yanıyor” paylaşımına ilişkin olarak, “Işık yanıyor’ öyle mi? 15 Temmuz’un yiğitleri hazır ve nazır bekliyor! Hodri meydan!” yorumunu yaptı.

Metiner, "AYM, mevcut haliyle demokrasimizin ve milli iradenin üstünde sırtında tahammül edilemez bir vesayet kamburu olarak duruyor. O yüzden acilen yeniden yapılandırılması olmazsa olmaz bir öneme sahip. Mahut AYM üyesinin bu meydan okuması yanına kâr kalırsa korkarım ki sistem içinde hâlâ varlığını sürdüren kripto unsurlara gün doğar." düşüncesini dile getirdi. 

Metiner, "Bu konudaki kararlılık FETÖ ile mücadeledeki kararlılıkla eş değer olmalıdır. Bu bağlamda hep söylediğim bir şeyi bir kez daha söyleyerek sözüme son vereyim: Abdullah Gül gibilerin sistem içine yerleştirdiği unsurlar temizlenmedikçe FETÖ ile etkin mücadele akamete uğrar." görüşünü savundu. 

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AYM ile hükûmet arasında gerginlik | Neler yaşandı?

Anayasa Mahkemesi (AYM) ile hükûmet arasında başlayan tartışma, yüksek mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ın “Işıklar yanıyor” paylaşımıyla daha da alevlenmiş; Cumhurbaşkanlığı cephesinden Yıldırım'a "FETÖ'cü" suçlaması gelmişti.

AYM ile hükümet arasındaki tartışma, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yüksek mahkemeyi “Barış için Akademisyenler”in “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildirisine yönelik verdiği karar üzerinden başlamıştı. Soylu’nun "Bir terör örgütü, bir PKK bildirisi bu. AYM bu bildiriye düşünce özgürlüğü diyor. AYM'nin aldığı bir kararı eleştirmek benim hakkım" demesi üzerine AYM Başkanı Zühtü Arslan, “Kararlara yönelik bazı eleştirilerden görüyoruz ki kararlarımız okunmadan, bazen de okunduğu halde yeterince anlaşılmadan eleştirilmektedir. Sağlıklı bir eleştiri, okumayı ve okunanı doğru anlamayı gerektirmektedir" yanıtı vermişti.

İki isim arasında yaşanan gerginlik devam ederken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den AYM’nin kaldırılmasına yönelik bir açıklama gelmişti.

Hükümet cephesinden AYM aleyhine açıklamalar devam ederken ilk derece mahkemenin Enis Berberoğlu hakkında verdiği karar tartışmayı alevlendirdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında, Anayasa Mahkemesi'nin oybirliği ile aldığı karara karşın "yeniden yargılanmasına gerek olmadığı" yönünde karar vermiş;. mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararın 'yerindelik denetimi kapsamında kaldığı' gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığını savunmuştu.

Son olarak dün akşam AYM Üyesi Engin Yıldırım, mahkeme binasının bir fotoğrafını Twitter hesabında paylaşarak “Işıklar yanıyor” notu düşmüştü. Yıldırım'ın bu paylaşımın “darbe” iması yaptığı iddia edildi. Yıldırım, tartışmadan üzüntü duyduğunu kaydettiği son paylaşımında, "Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı" demişti.

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