AKP’li Metiner: “Işık yanıyor” öyle mi, 15 Temmuz’un yiğitleri hazır ve nazır bekliyor!

Eski AKP milletvekili ve Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner, Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım’ın “Işıklar yanıyor” paylaşımına ilişkin olarak, “Işık yanıyor’ öyle mi? 15 Temmuz’un yiğitleri hazır ve nazır bekliyor! Hodri meydan!” yorumunu yaptı.

Metiner, "AYM, mevcut haliyle demokrasimizin ve milli iradenin üstünde sırtında tahammül edilemez bir vesayet kamburu olarak duruyor. O yüzden acilen yeniden yapılandırılması olmazsa olmaz bir öneme sahip. Mahut AYM üyesinin bu meydan okuması yanına kâr kalırsa korkarım ki sistem içinde hâlâ varlığını sürdüren kripto unsurlara gün doğar." düşüncesini dile getirdi.

Metiner, "Bu konudaki kararlılık FETÖ ile mücadeledeki kararlılıkla eş değer olmalıdır. Bu bağlamda hep söylediğim bir şeyi bir kez daha söyleyerek sözüme son vereyim: Abdullah Gül gibilerin sistem içine yerleştirdiği unsurlar temizlenmedikçe FETÖ ile etkin mücadele akamete uğrar." görüşünü savundu.

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