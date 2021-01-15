AKP'li Metin Külünk'ten Bilim Kurulu'na 'vesayet' suçlaması: Yeter milletin ekmeğinden elinizi ve dilinizi çekin

Eski AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, salgın tedbirleri kapsamında ekonominin kötüye gitmesinin sorumlusu olarak Bilim Kurulu'nu gösterdi. Külünk, "Yeter milletin ekmeğinden elinizi ve dilinizi çekin" dedi.

Külünk, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında Bilim Kurulu'nun ülke ekonomisi ve siyaset üzerinde "vesayet odağı" haline geldiğini öne sürüp tedbirlerin gevşetilmesi çağrısında bulundu.

İşinsanı kimliğiyle de bilinen Külünk, bilim insanlarının "Ekran ekran dolaşıp korku tellallığı yaparak ekonominin çarklarını durdurduğunu" savundu, salgından en ağır şekilde etkilenen sektörleri sıralayıp durumun "sosyal boyut"una dikkat çekti.

Bilim insanlarına "Yarın tıbben bu virüsün tüm gerçekleri ortaya çıktığında millete bugün söylediklerinizin gerçeğini öğrenildiğinde ne anlatacaksınız?" diye seslenen Külünk, sözlerinin sonunda da "Bilim adamı kimliği taşıyan bir kısmı isimler, Yeter milletin ekmeğinden elinizi ve dilinizi çekin" ifadelerini kullandı.