AKP’li Mehmet Metiner, Fahrettin Poyraz'la ilgili çifte maaş paylaşımını sildi: Aradı, iddiaların doğru olmadığını söyledi

Eski AKP'li milletvekili Mehmet Metiner, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın 8 maaş aldığı iddiaları sonrası sosyal medyadan açıklamada bulundu. "Cumhurbaşkanımızın toplum vicdanını kanatan bu haksız düzene son vermeli, bu kişileri de uzaklaştırmalı" diye yazan Metiner, Fahrettin Poyraz'ın kendisini araması sonrasında paylaşımını sildi. Metiner, “İddiaların doğru olmadığını söyledi. Gerekli bilgi ve belgeleri gönderdi. O yüzden tiviti kaldırma gereği duydum” dedi.

26. dönem AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, son günlerde çift maaş aldıkları ortaya çıkan bürokratlara ilişkin tepkisini geçen günlerde yaptığı bir paylaşımla dile getirdi. Metiner, “Bürokraside çift maaş uygulamasına son verilmelidir. Makamın kendisi zaten payedir. Başka paylarla örselenmesine izin verilmemelidir. Bugünkü ekonomik koşullarda toplumun vicdanını rahatsız eden bu tür bir uygulama, siyasi kırıma dönüşebilir” diye yazdı.

Ardından, “Yanlışa yanlış, haksızlığa haksızlık demeyen/diyemeyen bir dilin Hak katında da halk nezdinde de kıymeti yoktur, biline!” paylaşımında bulunan Mehmet Metiner, dünkü paylaşımında ise, “Tarım Bakanlığı'nda bir genel müdür. Eski vekil. Biz iki maaşı eleştirirken meğer bu zat kendine bağlı birçok yerden maaş alıyormuş. Toplam maaşı ise devasa boyutlarda. Cumhurbaşkanımızın toplum vicdanını kanatan bu haksız düzene son vermeli, bu kişileri de uzaklaştırmalı” diye yazdı.

Metiner, bu paylaşımının ardından Fahrettin Poyraz tarafından arandığını ve kendisine açıklama yapıldığını, paylaşımını da sildiğini şu ifadelerle duyurdu:

“Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü eski vekil arkadaşımız Fahrettin Poyraz aradı. İddiaların doğru olmadığını söyledi. Gerekli bilgi ve belgeleri gönderdi. O yüzden tiviti kaldırma gereği duydum. Başka söze gerek yok. Nokta.”