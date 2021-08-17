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AKP’li meclis üyesine cinsel saldırı suçlaması

AKP'li Hasan Tüzün, suçlamayı kabul etmedi

17 Ağustos 2021 13:14

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi Hasan Tüzün’ün, kendisine iş için yardım talebinde bulunan 30 yaşındaki S.S.’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. S.S.’nin şikâyeti üzerine savcılıkça soruşturma başlatılırken Tüzün, suçlamayı kabul etmedi.

Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre; 30 yaşındaki S.S., daha önceden katıldığı parti toplantılarından tanıdığı Meclis Üyesi Hasan Tüzün'ü cep telefonundan arayarak işe alınması konusunda yardımcı olmasını istedi.

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