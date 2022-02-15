T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'li Mahir Ünal: Van Gogh ve Gauguin’in renklerle kurduğu ilişki beni hep etkilemiştir

Hande Fırat: Mahir Ünal sergi açmayı düşünmüyor, bence düşünmeli

15 Şubat 2022 08:45

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, ressamlar Van Gogh ile Paul Gauguin’in resimlerinin kendisini etkilediğini söyledi.
 
Hürriyet yazarı Hande Fırat, bugünkü köşe yazısında Mahir Ünal’ın resim yapmaya 5 yıl önce başladığını yazdı.
 
Yazıya göre ressam Hikmet Çetinkaya’dan ders alan Ünal, şunları söyledi:
 
"Van Gogh ve Gauguin’in renklerle kurduğu ilişki beni hep etkilemiştir. Resim sanatının insanı özgürleştiren bir yanı var. Bir nesneyi resmetmek aslında onu nasıl hayal ettiğinizle ilgili. Onları biricikleştiren bizim onları algılama biçimimiz. Resim sanatı nesneyi algıladığımız biçim ve renkte ifade etme özgürlüğü sunuyor size."
 
Fırat yazısında Ünal'ın sergi açmayı düşünmediğini belirtirken "Bence düşünmeli. Siyasete renk gelmesi iyidir her zaman..." yorumunu yaptı.
mahir ünalakp
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24