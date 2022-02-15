AKP'li Mahir Ünal: Van Gogh ve Gauguin’in renklerle kurduğu ilişki beni hep etkilemiştir

"Van Gogh ve Gauguin’in renklerle kurduğu ilişki beni hep etkilemiştir. Resim sanatının insanı özgürleştiren bir yanı var. Bir nesneyi resmetmek aslında onu nasıl hayal ettiğinizle ilgili. Onları biricikleştiren bizim onları algılama biçimimiz. Resim sanatı nesneyi algıladığımız biçim ve renkte ifade etme özgürlüğü sunuyor size."