AKP'li Mahir Ünal: Van Gogh ve Gauguin’in renklerle kurduğu ilişki beni hep etkilemiştir

Hürriyet yazarı Hande Fırat, bugünkü köşe yazısında
Mahir Ünal’ın resim yapmaya 5 yıl önce başladığını yazdı.
Yazıya göre ressam Hikmet Çetinkaya’dan ders alan Ünal, şunları söyledi:
"Van Gogh ve Gauguin’in renklerle kurduğu ilişki beni hep etkilemiştir. Resim sanatının insanı özgürleştiren bir yanı var. Bir nesneyi resmetmek aslında onu nasıl hayal ettiğinizle ilgili. Onları biricikleştiren bizim onları algılama biçimimiz. Resim sanatı nesneyi algıladığımız biçim ve renkte ifade etme özgürlüğü sunuyor size."
Fırat yazısında Ünal'ın sergi açmayı düşünmediğini belirtirken "Bence düşünmeli. Siyasete renk gelmesi iyidir her zaman..." yorumunu yaptı.