AKP'li Kurtulmuş'un döviz alan esnaflara ilişkin sözlerine muhalefet ve ekonomistlerden tepki: En büyük ahlaksızlık enflasyonla çalmaktır

Kurtulmuş, bazı esnafların verilen kredileri dövize çevirdiğine dair sorulan bir soru üzerine "Devletin kendisine vermiş olduğu Türk Lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır" demişti.
Halkbank'ın ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarını ihlal etmekle suçlandığı davada önce sanık olarak yargılanan daha sonra paylaştığı bilgilerle “tanık koruma programına” alınarak itirafçı olan İran asıllı Türk iş insanı Reza Zarrab'a ödül verildiği fotoğraf karesini paylaşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Asıl ahlaksızlık; bu ülkede rüşvet dağıtan, Sonra'da ABD'ye kaçıp itirafçı olan, 30 yaşındaki bir dolandırıcıyı taltif etmektir." sözleriyle tepkisini dile getirdi.
"Yandaş şirketlere dövizle garanti vermek nedir?"
Kurtulmuş'a bir tepki de Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan geldi. Uysal, "AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş "Devletin verdiği Türk Lirası'nı dövize yatırmak ahlaksızlıktır." demiş. "Peki sorarım size; vatandaştan köprü, otoyol ve şehir hastanelerinde Türk Lirası tahsil edip, yandaş şirketlere dövizle garanti vermek nedir?" ifadelerini kullandı.
"En büyük ahlaksızlık enflasyonla çalmaktır"
Eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz da Kurtulmuş’a şu sözlerle tepki gösterdi:
"Önce şunu sorgulayacaksın. Krediyle veya kendi kazancıyla yurttaş niye yabancının parasını kendi parasına tercih ediyor? Kanunsuz vergi olan enflasyonla yurttaşın cebinden çalmayacaksın. En büyük ahlaksızlık enflasyonla çalmaktır. Temel mesele TL'nin itibarını korumaktır."
Ekonomistlerden tepki
İktisatçı Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Twitter hesabından, "Peki aynı devlet ; Vatandaştan son 2 yılda 31.5 milyar dolar dövizle borçlanmadı mı ? Vatandaşın geçtiği yol köprü için müteahhitlere dövizle ödeme yapmıyor mu ? Vatandaşın dövizini bankalardan “swap” ile borçlanıp rezervim arttı diye sevinmiyor mu ?" diye yazdı.
Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy da, "En büyük ahlaksızlık içki konuşup, ondan alınan vergiyle saltanat sürmektir." sözleriyle Kurtulmuş'a yanıt verdi.
Ne olmuştu?
Bir gazetecinin, “Bazı esnaflar kendi işlerini çevirsin diye verilen kredi ile döviz bürolarına gidiyor kendi işleri için kullanmadıkları parayı dövize çevirip kenara koyuyor. Doların veya dövizin satışında bir kısıtlamaya gidilebilir mi?" şeklindeki soruya Kurtulmuş şu cevabı vermişti:
“Türkiye ekonomisi hem dövizin fiyatının oluşması hem piyasadaki fiyatların oluşması bakımından serbest azar ekonomisini benimsemiş olan bir ülkedir. Asla şunu kural olarak söyleyelim ki serbest pazar ekonomisinin şartlarından geri dönüş olmaz. Devletin kendisine vermiş olduğu Türk Lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır. Devlet sizin işlerini döndürün diye aman bu yükün altında kalmayın diye milletin adına yani milletten toplanan paralarla size vermiş olduğu ayakta kalmanızı sağlamak için vermiş olduğu böyle bir parayı maalesef tam da maksadının dışında bir şekilde kullanmak gerçekten büyük bir ahlaksızlık.”