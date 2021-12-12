AKP'li Kurtulmuş'un döviz alan esnaflara ilişkin sözlerine muhalefet ve ekonomistlerden tepki: En büyük ahlaksızlık enflasyonla çalmaktır

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini savunmak için ve döviz alan esnafla ilgili söylediği sözler tartışma yarattı. Kurtulmuş'a muhalefetten ve ekonomistlerden tepki yağdı. Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz da Kurtulmuş’a "En büyük ahlaksızlık enflasyonla çalmaktır. Temel mesele TL'nin itibarını korumaktır" diyerek tepki gösterdi.

Kurtulmuş, bazı esnafların verilen kredileri dövize çevirdiğine dair sorulan bir soru üzerine "Devletin kendisine vermiş olduğu Türk Lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır" demişti.

Muhalefetten tepki

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, “Devletin ihalelerini Türk Lirası yerine dolarla verenlere de sövüyordur herhalde!” diyerek tepki gösterirken, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise, “Asıl ahlaksızlık; Türk Lirasının değerini bilerek ve isteyerek düşürmektir! Asıl ahlaksızlık; İşçiyi, emekliyi, öğrenciyi aç, açıkta bırakmaktır! Asıl ahlaksızlık; Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine dolar üzerinden garanti vermektir” dedi.