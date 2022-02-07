AKP'li Kurtulmuş'tan '7 Şubat' paylaşımı: AK Parti olarak milletimiz için durmadan çalışmaya devam edecek ve asla hiçbir vesayet odağına boyun eğmeyeceğiz

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 'MİT kumpası' olarak bilinen 7 Şubat'a ilişkin sosyal medyadan yayımladığı mesajda, "Ülkemizin geleceği, milletimizin refahı için hedefimiz; yeniden Güçlü ve Büyük Türkiye'yi kurmaktır. AK Parti olarak milletimiz için durmadan çalışmaya devam edecek ve asla hiçbir vesayet odağına boyun eğmeyeceğiz" dedi.

AKP Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada "Yeniden büyük Türkiye hedefimizin gerçekleşmesine engel olmak isteyenler 7 Şubat'ta, 17-25 Aralık'ta, Gezi Kalkışmasında ve en son 15 Temmuz'da aziz milletimizin sağduyusunu, milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkışını gördüler" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

"Büyük Türkiye yürüyüşümüzün önünü kesmek isteyenlerin ilk hamlelerinden biri 7 Şubat günü MİT operasyonu olmuştu"

"Unutmadık! Çünkü unutulan hıyanet tekrarlanır. Güçlü ve büyük Türkiye yürüyüşümüzün önünü kesmek isteyenlerin ilk hamlelerinden biri 7 Şubat günü MİT operasyonu olmuştu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetiyle ülkemize ve milli birliğimize yapılan kalkışma bertaraf edilmişti. Yeniden büyük Türkiye hedefimizin gerçekleşmesine engel olmak isteyenler 7 Şubat'ta, 17-25 Aralık'ta, Gezi Kalkışmasında ve en son 15 Temmuz'da aziz milletimizin sağduyusunu, milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkışını gördüler. Ülkemizin geleceği, milletimizin refahı için hedefimiz; yeniden Güçlü ve Büyük Türkiye'yi kurmaktır. AK Parti olarak milletimiz için durmadan çalışmaya devam edecek ve asla hiçbir vesayet odağına boyun eğmeyeceğiz"

Ne olmuştu?

7 Şubat 2012'de özel yetkili savcı Sadrettin Sarıkaya MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve 4 eski MİT mensubu KCK soruşturmasında ifadeye çağrıldı.

9 Şubat'ta ifadeye gitmeyen Fidan, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve BaşbakanıRecep Tayyip Erdoğan'la görüşme yaptı. MİT Müsteşarlığı, savcılığa görev ve yetkisizlik itirazında bulundu. MİT'ten savcılığa gönderilen yazıda "Başbakanlık'tan izin alınması gerekir. Söz konusu olaylar görevle ilgilidir" denildi.

10 Şubat'ta MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadesinin alınması için Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na talimat yazıldı. Eski Müsteşar Emre Taner, yardımcısı Afet Güneş ve MİT görevlileri Yaşar Yıldırım ile Hüseyin Kuzuoğlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Krizin en sonunda Hakan Fidan ve diğer MİT görevlileri ifade vermeye gitmedi. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan savcının bu girişimine sert tepki gösterdi. İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya’ya dosyadan el çektirildi, başka bir göreve atandı. Sadrettin Sarıkaya, darbe girişimi sonrası tutuklandı.