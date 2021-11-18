AKP'li Kurtulmuş: Hepimizin ortak hedefi yeniden güçlü, büyük Türkiye'yi kurmak olmalı

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Nerede olursak olalım, hangi işi yapıyor olursak olalım, hangi mesleğe sahip olursak olalım, hangi bölgeden, hangi yöreden olursak olalım, hepimizin ortak hedefi yeniden güçlü, büyük Türkiye'yi kurmak olmalıdır" dedi.

Kurtulmuş, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali bünyesinde kurulan otağda gençlerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, bir ülkenin en büyük gücünün inanmış, milletine, değerlerine, kültürüne ve tarihine bağlı, kökleri sağlam gençleri olduğunu söyleyen Kurtulmuş, bu anlamda Türkiye'nin en büyük teminatının gençleri olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, "Bazıları belki karamsar tablolar çiziyor olabilir ama biz Türkiye'nin gençlerine güveniyoruz, Türkiye'nin gençlerinin Türkiye'yi çok daha güçlü bir noktaya taşıyacağına yürekten inanıyoruz ve bunun için de gençlerimizin durumunun daha da güçlenebilmesi için hep beraber bir mücadele veriyoruz" diye konuştu.

"Biz gençlerimizi, insanlarımızı kuşakların ismiyle birbirinden ayırmayız"

Son dönemde gençlere ilişkin "Z kuşağı, Y kuşağı" gibi tanımlamalar yapıldığını anımsatan Kurtulmuş, "Biz gençlerimizi, insanlarımızı kuşakların ismiyle birbirinden ayırmayız. Biz sorumlulukları üzerinden insanlarımızı tanımlarız" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, her bireyin yaşadığı dönemin şartlarının ve önceliklerinin farklı olduğunu ancak herkesin sorumluluklarının müşterek olduğunu belirtti.

"Hepimizin ortak hedefi yeniden güçlü, büyük Türkiye'yi kurmak olmalıdır"

Sorumluluklar içerisinde 84 milyon vatandaşa karşı olan sorumluluğun en başta geldiğine dikkati çeken Kurtulmuş, "Nerede olursak olalım, hangi işi yapıyor olursak olalım, hangi mesleğe sahip olursak olalım, hangi bölgeden, hangi yöreden olursak olalım, hepimizin ortak hedefi yeniden güçlü, büyük Türkiye'yi kurmak olmalıdır" dedi.

Bir diğer sorumluluğun ise bütün insanlığa karşı olduğunu dile getiren Kurtulmuş, bunun yeryüzünde hakkaniyetli, adaletli, insanca bir küresel sistemin kurulması için mücadele etmek olduğunu vurguladı.

"Hem kendimizi hem de bütün imkanlarımızı milletin ve insanlığın emrine seferber edeceğiz"

Kurtulmuş, "Hani 'Dünya beşten büyüktür.', 'Yeni ve hakkaniyetli bir dünya mümkündür.' diyoruz ya, bu kadar çok dünyada yaşadığımız haksızlıkları, zulümleri önlemenin yolu da Selçuklunun, Osmanlının torunu olan, dünyaya hakkaniyeti, adaleti, insanlığı, insafı, vicdanı, erdemi yayabilmiş bir milletin çocukları olarak bizim vazifemizdir. Daha adil, daha hakkaniyetli, daha insanca bir dünyanın kurulabilmesi için ekonomiden uluslararası siyasal sisteme kadar bütün bu sistemleri değiştirecek çabayı ortaya koyacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Bu iki ana hedefi hiç unutmayacaklarını ve bu istikamette yürüyeceklerini vurgulayan Kurtulmuş, bu ideallerin gerçekleştirilmesinin de güçlü bir kişiliğe sahip bulunan gençlerin üzerinde mümkün olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, "İki temel hedefimize de ulaşmak için yani yeniden güçlü, büyük Türkiye hedefine ulaşmak ve yeni ve adil bir dünya kurma hedefine ulaşmak için de hem kendimizi hem de bütün imkanlarımızı milletin ve insanlığın emrine seferber edeceğiz" diye konuştu.