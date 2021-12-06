AKP'li Kurtulmuş: Neoliberal tezlerin yüksek faiz düşük kur sarmalının içine düşmeyeceğiz

AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 3 şeyi asla yapmayacaklarını belirterek, "Neoliberal tezlerin yüksek faiz düşük kur sarmalının içine düşmeyeceğiz. Asla ve asla IMF başta olmak üzere uluslararası ekonomik merkezlerine düşmeyeceğiz, onların siyasal emir komutaları altına girmeyeceğiz. Cari açık tuzağına düşmeyeceğiz" dedi.

Kurtulmuş, "Çok yakın bir tarihte Türkiye kendi uçak motorunu yapacak ve dünyayla rekabet edecek. Bunu söyleyince S-400'ler meselesinden tartışma çıkaranlar rahatsız oluyor. Güçlü Türkiye yolunda ilerleyeceğiz."

Numan Kurtulmuş, TBMM'de bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin her alanda güçlü olması sadece politik bir seçenek değil, içinde bulunduğu coğrafyanın mecbur bıraktığı bir zorunluluk olduğunu söyleyen Kurtulmuş şöyle konuştu: "Türkiye cari açık problemini de ortadan kaldıracak"

"Dünyanın birçok mazlum ve mağdur milletler Türkiye'nin gözünün içine bakıyor. Sağlık sistemlerinin çökmesi ve aşıya erişimde dünyanın büyük ülkelerinin bile çöktüğünü hepimiz iyi biliyoruz. Pandemi şartlarının üzerinde Türkiye, üzerine düşeni maksimum şekilde yapmaya çalıştı. Tezgahı dağıtanların bir daha tezgahı toparlamaları mümkün değil. Bu ana fikirle ekonomiye güç vermeye devam ettik. Bu yıl alınan tedbirlerle istihdamda tarım dışı istihdam 24 milyona ulaşmıştır. Türkiye bunlara ilave olarak cari açık problemini de ortadan kaldıracak adımları atmaya devam ediyor.

"Yüksek faiz düşük kur politikalarıyla Türkiye maalesef ithalat cenneti haline getirildi"

Düşük faiz politikasını savunan Kurtulmuş, "2013'te ne oldu? Türkiye ekonomisi yüzde 4.5'lik faiz oranına ulaştı. Faiz oranlarının bu kadar düşmesine paralel olarak Türkiye'nin 50 yıldır sırtında duran IMF yükünü kenara koyarak Türkiye yoluna devam etti. Bu çerçevede yüksek faiz düşük kur politikalarıyla Türkiye maalesef ithalat cenneti haline getirildi. Türkiye'nin ticaretinin merkezi olan Mahmutpaşa'da birtakım yabancı ülkelerin daha kalitesiz malları satılırdı" görüşünü dile getirdi.

Kurtulmuş şöyle devam etti: "Çok yakın bir tarihte Türkiye kendi uçak motorunu yapacak ve dünyayla rekabet edecek" "Karadeniz'de niye doğal gazla uğraşıyorsunuz daha ucuzunu dünya piyasasından bulursunuz diyorlar. Be kardeşim hala mı akıllanmadın? Elden gelen öğün olmaz o da her vakit bulunmaz. Adamlar Doğu Akdeniz'de şunu yapmayacaksınız diyecekler, siz kim oluyorsunuz diyeceksiniz? Kapalı Maraş'ı açmayın diyecekler, siz onu açacaksınız.

Çok yakın bir tarihte Türkiye kendi uçak motorunu yapacak ve dünyayla rekabet edecek. Bunu söyleyince S-400'ler meselesinden tartışma çıkaranlar rahatsız oluyor. Güçlü Türkiye yolunda ilerleyeceğiz."

"Tüm memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 seviyelerinde artırma kararı aldık"

"Biz burada tartışmalar yaparken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız toplumumuzun bütün kesimlerinin beklediği konularda önemli kararları kamuoyuyla paylaştı. Tüm memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 seviyelerinde artırma kararı aldık. Ayrıca sadece doktorlara değil, sağlık çalışanlarımızı da ekleyerek yolumuza devam ediyoruz." "Madem itibarsızız, niçin 287 saat Plan Bütçe Komisyonu'nda konuştuk"

50'den az kişi çalıştıran kobilerimizi kişi başına 100 bin liraya yaklaşan destek vererek daha güçlü hale getireceğiz.

Bütün milletvekili arkadaşlarımızın temiz dil kullanmasının kendi şahsiyetlerinin göstergesi olduğuna inanıyoruz. AK Parti grubu için şunu söylemek istiyorum: Bu grupta oturan bütün arkadaşlarım onurlu, şahsiyetli, milletin içinde olan insanlardır.

Meclis'imizi hep beraber daha itibarlı hale getirelim. Vatandaşlarımız bu görüşmeleri izliyor. Bu Meclis itibarsız derseniz önce her birimizi kendimize hakaret etmiş oluruz, kendimizi itibarsız ve önemsiz insanlar görmüş oluruz. Madem itibarsızız, niçin 287 saat Plan Bütçe Komisyonu'nda konuştuk." "Karşımızdaki ittifak hangi cumhurbaşkanı adayıyla seçime gideceğini açıklamalı"