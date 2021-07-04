AKP'li Kurtulmuş: 2023 ve 2024 seçimleri, Türkiye'nin geleceği bakımından en hassas seçimlerin başında geliyor

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 2023 ve 2024'de gerçekleşecek olan seçimlere değinerek bu seçimlerin en hassas seçim olduğunu söyledi.

Burdur AKP İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi toplantısına katılan Kurtulmuş, 2023 ve 2024 yılında gerçekleşecek olan seçimlerin Türkiye'nin en hassas seçimi olacağını ifade ederek Burdur'u da kazanmak için çaba göstereceklerini dile getirdi.

Burdur'u alarak 'destan yazacaklarını' söyleyen Kurtulmuş, "Başta Burdur Belediyesi olmak üzere alamadığımız 11 belediyeden 5 tanesini almak için canla başla çalışacağız. İnşallah Burdur'da yerel yönetimde de teşkilatımız olarak destan yazacaksınız destanlar yazacağız. Şunu çok net söyleyebilirim. Bu kadar yıldır siyasi hayatın içindeyiz. 2023 ve 2024 seçimlerinde Türkiye'nin geleceği bakımından en hassas seçimlerin başında geliyor. Bu seçimlerde inşallah güzel bir sonuç alacağız. Gayret edeceğiz ama hepsinden iyicesi bir gönüle girmektir. İnsanların gönlüne girmiyorsanız insanların sadece akıllarına hitap ederek insanların desteğini yanınıza çekemezsiniz. Gönüllere girmek için samimiyetle, tevazu ile inşalarımızla birlikte olacağız. Gönüllere girmek büyük bir iştir. Ama gönüllerden düşmemek çok daha büyük bir iştir" dedi.

Türkiye'nin Koronavirüs ile mücadelede en önemli ülkelerden biri olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı: