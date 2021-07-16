AKP'li Kurtulmuş: 15 Temmuz başarılı olsaydı Türkiye yabancı güçler tarafından işgal bile edilebilirdi

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş , "15 Temmuz başarılı olsaydı bugün Türkiye, Allah muhafaza bölünmüş bir ülke olurdu. Bugün Türkiye'nin Suriye'den farkı kalmazdı. Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı Türkiye yabancı güçler tarafından işgal bile edilebilirdi" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde AKP İstanbul İl Başkanlığı önünde düzenlenen programa katılan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, burada bir konuşma yaptı. Kalabalığa seslenen Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Ömrümüz olduğu sürece kıyamete kadar, her 15 Temmuz'da bu millet bir araya gelecek, birliğine, dirliğine, milletine ve memleketine sahip çıkacak.

Şehadet duygusunun şahlandığı bir gündür, sadece 251 kardeşimize nasip oldu. 15 Temmuz başarılı olsaydı bugün Türkiye, Allah muhafaza bölünmüş bir ülke olurdu. Bugün Türkiye'nin Suriye'den farkı kalmazdı.

Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı Türkiye yabancı güçler tarafından işgal bile edilebilirdi. Bunları biliyoruz.

Peki, 15 Temmuz'da zafer kazandınız ne oldu? 15 Temmuz'da bu millet emperyalizme karşı durdu da ne oldu?

Şu oldu; yeniden büyük-güçlü Türkiye istikametinde hızlı adımlarla yürümeye başladık. Türkiye FETÖ'cüleri, darbecileri içinden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'yle güvenlik kuvvetleriyle terör örgütlerine diz çöktürdü mü? Çöktürdü. Türkiye, milli egemenliğini Akdeniz'de sonuna kadar bütün dünyaya ilan etti mi? İlan etti. Türkiye, Kafkaslar'da Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgalden kurtarma operasyonuna destek verdi mi? Verdi. Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz arama faaliyetlerinde başarı kazandı mı? Kazandı. Türkiye, 15 Temmuz darbesini indirdikten sonraki süreçte Ayasofya'nın kıyamete kadar cami olmasını sağladı mı? Allah'ın izniyle sağladı. Türkiye Kıbrıs'taki kapalı Maraş'ın açılmasını sağlayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğini dünyaya ilan etti mi? Etti."