AKP'li Kurt: Derin Avrupa, PKK ve HDP'yi kuşatmış durumda; çözüm sürecinde biz gördük ki HDP ve PKK’nın tek başına barış yapabilme iradesi yok

"Bu mesele ta 2013’ten beri konuşulan bir mesele. Çözüm Süreci başlarken Öcalan’ın kendi ifadesi ve ‘Ben bu silahları durdurabilirim’ talebiyle başladı. Çözüm Süreci de 3 ayak üzerine kuruldu. Bunlardan ilki çekilmeydi, ikincisi buna bağlı olarak demokratikleşmeydi yani yasal zeminin hazırlanmasıydı. Üçüncüsü de normalleşme dediğimiz dağda cinayete, suça, teröre bulaşmamış büyük çoğunluğu sosal hayata kazandırmasıyla ilgili sosyal projelerdi ve bunların tamamı hazırlanmıştı. Ancak birinci aşamadan itibaren örgüt ve ona egemen olan uluslararası güçler çekilme dahil bunu yerine getirtmediler.

Öcalan’la ilk çelişki aslında oradan başladı. Bu süreçte-Öcalan ikilemi üzerinden tartışmak çok tanımlayıcı değil. Avrupa-NATO-Gladyo ve Türkiye ikilemi üzerinden bakmak gerekiyor.NATO-Gladyo olayının Çözüm Süreci’ni sekteye uğrattığını artık daha önce anlattık, fakat geçtiğimiz günlerde bizzatitiraf etti. Kendi demecinde ‘Erdoğan barışı yapmak istediğinde Avrupa’nın destek olacağını zannediyordu, fakat barış süreci ilerledikçe bunun yerine getirilmediğini, Avrupa’nın köstek olduğunu gördüğünü, biz de ne zaman barışa meyletsek Avrupa’nın bizi savaşa sürüklediğini gördük şeklinde kendi itirafı oldu."