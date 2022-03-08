T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'li Külünk: Milletimize yağ üzerinden operasyon çeken hangi zincir sahibi baron ise adalete hesap vermeli

Ayçiçeği yağında arz sıkıntısı yaşandığı ve zam beklendiği iddiaları üzerine tüketiciler yağ almaya akın etmişti

08 Mart 2022 08:38

AKP MKYK Üyesi Metin Külünk, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle arz sorunu yaşanan ayçiçek yağına ilişkin olarak, "millete yağ üzerinden operasyon çeken zincir sahibi baron"u suçladı. 

AKP'li Külünk, son dönemde arz sorunu deneniyle fiyatı artan ve marketlerde stoğu tükenen ayçiçek yağına ilişkin olarak Twitter'dan şunları yazdı:

"Milletimize yağ üzerinden operasyon çeken hangi zincir sahibi baron ise üzerine gidilmeli ve adalete hesabını vermelidir. Bu baronlara acımak milletimize haksızlık olacaktır.

Ayçiçek fabrikalarının gizli sahibi ülkemizdeki gıda baronu kirli elini ülkemizin üstünden çek."
 
 
metin külünkakp
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24