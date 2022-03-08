AKP'li Külünk: Milletimize yağ üzerinden operasyon çeken hangi zincir sahibi baron ise adalete hesap vermeli

AKP MKYK Üyesi Metin Külünk, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle arz sorunu yaşanan ayçiçek yağına ilişkin olarak, "millete yağ üzerinden operasyon çeken zincir sahibi baron"u suçladı.

AKP'li Külünk, son dönemde arz sorunu deneniyle fiyatı artan ve marketlerde stoğu tükenen ayçiçek yağına ilişkin olarak Twitter'dan şunları yazdı:

"Milletimize yağ üzerinden operasyon çeken hangi zincir sahibi baron ise üzerine gidilmeli ve adalete hesabını vermelidir. Bu baronlara acımak milletimize haksızlık olacaktır.