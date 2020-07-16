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AKP'li Kocabıyık'ın 15 Temmuz gecesi CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na teşekkür ettiği görüntüler ortaya çıktı

16 Temmuz 2020 22:51

25 ve 26. dönem AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi TRT stüdyosunda canlı yayında, "İktidarıyla, muhalefetiyle, Cumhuriyet Halk Partisi’yle, Kemal Kılıçdaroğlu’yla, Özgür Özel’le, MHP’lisiyle herkes demokrasiye sahip çıkmıştır. Sağ olsunlar” dediği konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı.

Dönemin AKP'li Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi TRT'de canlı yayında, spiker Tijen Karakaş'ın ve vatandaşların da yanında bulunduğu sırada yaptığı konuşma şöyle: 

“Bundan sonra çocuklarımızın kaderini çiğneyecek bir ayaklanma olmayacak. Ben burada bir şeyin altını çizerek ifade etmek istiyorum. İktidarıyla, muhalefetiyle, Cumhuriyet Halk Partisi’yle, Kemal Kılıçdaroğlu’yla, Özgür Özel’iyle, MHP’lisiyle herkes demokrasiye sahip çıkmıştır. Sağ olsunlar.” (ANKA)

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