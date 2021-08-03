AKP'li Kılıç'tan THK açıklaması: Ben uçakları gördüm, tavuklar içerisinde kümes yapmış

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, yangın söndürme çalışmalarında THK uçaklarının kullanılmadığına yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"Adam sana kaliteli hizmet satmıyor. Kendi elindeki uçakları yenilemiyor, bakımını yaptırmıyor. Burası bir vakıf. Devletin bir kuruluşu değil ki. 'Size lazım olan hizmeti, sizin istediğiniz kalitede vermeyeceğim' diyor. Verenden alacaksınız tabii ki. Ben uçaklarını gördüm, tavukların içerisinde kümes yaptığı, neredeyse yumurtlayacakları, farelerin yuva yaptığı hale gelmişler. Bunlarla mı biz yangınlarla mücadele edeceğiz? Siz kendi kurumunuzun değerlerine bakacaksınız, ben hizmet almak istediğim zaman da kaliteli hizmeti vereceğinizi bana gösterirseniz sizden hizmet alırım. Dolayısıyla o uçakların vermiş olduğu hizmetin çok daha kalitelisini çok daha ucuza, manevra kabiliyeti yüksek araçlarla, helikopterlerle, her yıl Tarım Bakanlığı hizmet alım ihalesine çıkar ve alır."

"Amaç, Türkiye'yi zayıf göstermek"

Yunus Kılıç, bir soru üzerine, sosyal medya üzerinden global yardım çağrısı yapılmasındaki amacın Türkiye'yi zayıf göstermek olduğunu iddia etti. Bunu yapmak isteyenlerin zafiyetinin olduğunu söyleyen Kılıç, şöyle devam etti:

"Aşık Şenlik der ki; 'Arabanız çamura battıysa, Allah sahibine kudret versin'. Bizim sahibimiz belli, 84 milyon ve bu millet. Dolayısıyla bizim sahibimiz bunların mesaj verdiği yerler değil, Avrupası, Amerikası, PKK'sı, FETÖ'sü değil, bu millet. Orman yangınları her yıl rutin olur. Ancak bu yıl havanın kuru olması, iklim şartları, nem düşüklüğü ve başka iddiaların da olduğu bir artış var. Herkesin destek olması gerekirken ve ülkeye faydalı olan da bu iken bu tür çağrılarla başka yerlerden medet ummalarının hiç kimseye faydası yoktur. Mücadeleye en büyük zararı veren de bu çağrılar ve söylemlerdir."

"Yapılaşmaya Anayasa müsaade etmez"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yangın yerlerinin yapılaşması durumunda "beni çiğnemeleri gerekiyor" şeklindeki ifadesine ilişkin değerlendirmesi de sorulan Kılıç, yangın alanlarında yapılaşma olması bir yana tarım alanı olmasına bile Anayasa'nın müsaade etmediğini vurguladı.

Kılıç ayrıca, komisyon üyesi bütün milletvekillerinin yangın bölgesine yapacakları ziyaretlere katılmasını umduğunu ve arzu ettiğini belirterek, "Çünkü bu herkesin o bölgedeki emek verenlere yapması gereken katkının inceleme-araştırma çalışması olacak" dedi. (AA)