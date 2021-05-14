AKP’li İstanbul Beyoğlu Belediyesi, yüzde 45 artı enflasyon oranında emlak vergisi zammı öngördü; muhtarlar tepki gösterdi

AKP’li İstanbul Beyoğlu Belediyesi, komisyon üyeleri ve muhtarların şerhlerine rağmen emlak rayiç bedeline yüzde 45 artı enflasyon oranında zam yapılmasını istiyor. Zammı onaylamayan mahalle muhtarlarına imza attırılmazken, karara şerh koyan bir muhtar, "Bu tüccar devlet bakış açısı" diyerek sitem etti.

Her 4 yılda bir kez olmak üzere belediyeler kendi sınırları içerisindeki mülklerin emlak birim fiyatlarına zam yapıyor. Bu zamlar da genellikle mahalle muhtarlarının, kaymakamlık temsilcisinin ve ticaret odası temsilcisinin bulunduğu bir komisyonun görüşü alınarak yapılıyor. Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre, bu yıl Beyoğlu Belediyesi komisyonun taleplerini dinlemeden 2022 yılında başlayacak emlak birim fiyatlarına yüzde 45 ve enflasyon oranında zam yapmayı öngördü. Bu zam gerçekleşirse Beyoğlu'nda 5 yıl içerisinde emlak vergilerine yüzde 500 zam yapılmış olacak.

“Ülkemizde yaşanan ekonomik durgunluktan dolayı bu zam yersiz ve zamansızdır”

Mahalle muhtarları karara şerh düşerek kendilerine gönderilen belgeleri imzalamadı. Bir muhtar yapılacak emlak vergisi zammına şerh koydu. Muhtar şerh gerekçesini de, “Komisyon oluşturulup komisyon çalışması yapılmamıştır. Belediye tarafından bilgi paylaşımı yapılmamıştır. Ülkemizde yaşanan ekonomik durgunluktan dolayı bu zam yersiz ve zamansızdır” diyerek açıkladı.

Yüzde 45 zammın çok yüksek bir rakam olduğunu belirten Beyoğlu Belediyesi CHP Meclis Grup Başkanvekili Süleyman Solmaz, emlak vergilerine itiraz etmek isteyen Beyoğlululara, “Her vatandaşın emlak birim fiyatlarına itiraz ederek dilekçe vermeleri gerekiyor. Dava açsınlar. Biz vatandaşlara bu monuda hukuki destek veriyoruz” çağrısında bulundu.