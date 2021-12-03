AKP'li isimler: Türkiye, adalet alanındaki eksiklerini beklentiler çerçevesinde yerine getirmeli; bu, güven tesis ederek sermayeyi cezbeder

Hürriyet yazarı Hande Fırat, 'yeni ekonomi modeli' konusunda AKP'li isimlerle yaptığı görüşmeyi yazdı. AKP'li isimler, "Adalet alanında uluslararası arenada da beklentileri karşılayacak adımları atmak, güven tesis ederek, sermayeyi cezbeder. Türkiye adalet alanındaki eksiklerini beklentiler çerçevesinde yerine getirmelidir" dedi.

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"Bu yeni politika uygulanırken ne gibi adımlar atılmalı? Ya da bu politika sonuç vermezse ne olur? Soruların yanıtlarını yine iktidar partisinin içinde aradım. Konuştuğum isimlerin dikkat çeken önerileri var, bu önerileri sizlerle madde madde paylaşacağım" diyen Fırat, şunları sıraladı:

"Ekonomide dört ana başlıktaki politikalar önem taşıyor; para politikası, maliye politikası, yapısal reformlar ve adalet. Bütüncül bir politika izlenmesi gereklidir.

Yeni ekonomik politikanın en önemli unsurlarından biri yüksek faizle mücadele ve faizde indirimin sürmesi ise o zaman bu süreçte faiz dışı unsurlarda adım atmak gerekiyor.

Yapısal reformların somut sonuçları orta vadede alınır ancak yapısal reform ve takvimini açıklamak hemen beklentilere yansır. Olumlu gidişat başlar. Bu süreçte vakit kaybetmeden gerekli yapısal reformlar açıklanmalıdır.

Adalet alanında uluslararası arenada da beklentileri karşılayacak adımları atmak, güven tesis ederek, sermayeyi cezbeder. Türkiye adalet alanındaki eksiklerini beklentiler çerçevesinde yerine getirmelidir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, yetki dağıtımının üzerinde düşünülmesi gerekir.

Devlet Planlama Teşkilatı’nın geçmişteki ağırlığının eksikliği hissedilmekte. DPT kadroları, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı’na dönüştü. Başkanlık ve ekonomi ile ilgili bakanlıkların daha sağlıklı koordinasyonu için bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevlendirilmesi üzerinde de tartışılabilir."

Fırat, "Bu görüşler parti içinde süreçle ilgili kafa yoran ekonomi kökenli isimlere ait. Görüşlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de paylaştıklarını söylüyorlar. Hükümet, söz konusu öneriler doğrultusunda adım atar mı önümüzdeki süreçte göreceğiz" ifadesini kullandı.

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