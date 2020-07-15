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AKP'li il başkanı ağaçtan düştü

Meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Güler kaburgasını kırdı

15 Temmuz 2020 14:10

AKP Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler'in ağaçtan düştüğü ve 2 kaburgasının kırıldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, AKP Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler, Genç ilçesine bağlı Şehittepe köyündeki bahçesinde meyve toplamak için ağaca çıktı.

Dengesini kaybedip ağaçtan düşen Güler'in 2 kaburga kemiği kırıldı. Yakınlarının sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine Güler, Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.2 kaburga kemiğinde kırık olduğu tespit edilen Güler, Elazığ'a sevk edilerek ameliyata alındı.

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