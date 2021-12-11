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Politika

AKP'li İbrahim Aydemir: Millet İttifakı yönettikleri büyükşehir belediyelerine liyakatsiz kişiler atıyor

Aydemir, Selahattin Demirtaş'a verilen ödülü de eleştirdi

11 Aralık 2021 13:21

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Millet İttifakı'nın yönettikleri büyükşehir belediyelerine liyakatsiz kişileri atadığını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ'ta genel müdürlük yapan bir kişinin, akaryakıt kaçakçılığı ve sahte fatura düzenlemekten üç yıl mahkumiyet aldığını ve firari durumda olduğunu dile getiren Aydemir, "Genel müdür pozisyonundaki bir zat bu durumda. Muhalefet vukufiyetten uzak olduğu için milletin önüne umut olarak koydukları kişiler de bu şekilde çıkıyor" diye konuştu.

Selahattin Demirtaş'a Almanya'da insan hakları ödülü verildiğini anımsatan Aydemir, şunları kaydetti: "İçerideki yufka yürekliler, bunların değirmenine su ve yelkenlerine rüzgar taşıyor. İsyanımız ve itirazımız buna. Bireysel bir isme kinininiz var diye onun yaptıklarının tamamını tahrip etmek ve yalanmamaya çalışmak gibi bir yaklaşım son kertede sizi buraya götürüyor. Dışarıdakiler, sizden aldıkları işaretle hedeflerini ileriye taşıyor. Ama milletimiz yaşananların hepsini görüyor ve bunlara fırsat vermeyecektir."

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