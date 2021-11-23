AKP'li İbrahim Aydemir: Cumhurbaşkanı'nın kabine sonrası yaptığı açıklamalar milletin yüreğini ferahlattı

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Faiz ve kur sarmalından birilerinin nemalandığı dönem bitmiştir" dedi. Aydemir, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısı sonrası açıklamalarının, millet nezdinde ferahlatıcı etkisinin olduğunu dile getirdi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşını kazanacağız" ifadesinin, milletin yüreğini ferahlattığını belirten Aydemir, "Milletimizin 'bu savaşta, mücadelede Cumhurbaşkanımızın, sizlerin yanınızdayız' diyerek, bizi arayıp yürek dillerini ortaya koymasından memnuniyet duyduk" diye konuştu.

Aydemir, yıllardır yapılan oyunların, AKP ile sekteye uğradığını vurgulayarak, şimdi yeniden bu oyunların vizyona konulmaya çalışıldığını söyledi. Ancak şimdi milletinin yanında bir liderin olduğunu belirten Aydemir, kurtuluşun üretim ve yatırımla olacağına dikkati çekti.

İbrahim Aydemir, mücadelenin millet ve vatan mücadelesi olduğuna işaret ederek, "Faiz ve kur sarmalından birilerinin nemalandığı dönem bitmiştir" ifadesini kullandı.

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