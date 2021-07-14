AKP'li İBB Meclis Üyesi Ömer Faruk Akbulut’un şirketi, 3 belediyeden 21 milyon TL'lik ihale aldı

AKP'li İBB Meclis Üyesi Ömer Faruk Akbulut’un şirketi, AKP'li Beykoz, Başakşehir ve Körfez belediyelerinden 21 milyon liralık ihale aldı.

AKP’li Şener Söğüt’ün başkanlığını yaptığı Kocaeli Körfez Belediyesi 4 Haziran’da, “Ayni Yardım Amaçlı Elektronik Alışveriş Kartı Alım İşi” ihalesi açtı. Körfez Belediyesi Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen ihalede, “Kamu alımlarında istenmeyeni eleme aracı” olduğu gerekçesiyle eleştirilen pazarlık yöntemine başvuruldu. İlandaki bedeli 925 bin 900 TL olan ihale için iki şirket doküman satın aldı ancak yalnızca bir şirket teklif verdi. İhaleye teklif veren tek şirket olan Metropal Kurumsal Hizmetler isimli şirket ile belediye arasında, 17 Haziran’da 870 bin 830 TL bedelle sözleşme imzalandı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, AKP’li Akbulut’un kamudan aldığı ihale bununla da sınırlı kalmadı. Metropal Şirketi, AKP’li Beykoz Belediyesi’nin 5 milyon 523 bin TL maliyetli, “Sosyal yardım amaçlı gıda alışveriş kartı alım işi” ihalesini de üstlendi. AKP’li Başakşehir Belediyesi’nin iştiraki Başakkent’in açtığı yemek hizmeti ihalesini de 14 milyon 804 bin TL karşılığında İBB Meclisi’nin AKP’li üyesi Ömer Faruk Akbulut’un şirketi aldı.

“Prestij Park” ihalesi de AKP'li isme verildi

AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin, 3,2 milyon TL’lik “Prestij Park” ihalesini, AKP İstanbul İl Yedek Yönetim Kurulu üyesi Muhammet Şirin’in şirketinin aldığı ortaya çıktı.

Açıklanan sonuca göre, iki firmanın geçerli teklif verdiği ihaleyi, 3 milyon 255 bin 350 TL’ye Çınar Bahçe Peyzaj Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şirketi + Emine Şirin ortaklığı aldı. Belediyenin firma ile yaptığı sözleşmeye göre, ihale kapsamındaki işler 27 Aralık 2021 tarihine kadar tamamlanacak. İhaleyi alan Çınar Bahçe Peyzaj firmasının merkezi, Sakarya Arifiye’de bulunuyor ve son Ticaret Sicil verilerine göre şirkette tek pay sahibi olarak Muhammet Şirin yer alıyor.