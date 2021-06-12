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AKP'li Hazine Bakanı Yardımcısı Nureddin Nebati, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyesiymiş; "Aylık geliri 60 bin liradan fazla"

12 Haziran 2021 19:02

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, eski AKP milletvekili, Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Nureddin Nebati'nin aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu üyesi olduğunu belirterek, aylık gerlinin 60 bin liradan fazla olduğunu söyledi.

CHP milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP'li Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin çift maaş aldığını söyledi. 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavuzyılmaz, ''AK Partili Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin, aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu tespit ettik. Bakan Yardımcısı maaşı: 27 bin 917 TL. Türk Telekom Yönetim Kurulu ücreti+6 maaş ikramiye: 33 bin 849 TL. Aylık toplam gelir: 61 bin 766 TL'' dedi. 

Yavuzyılmaz, maaş tutarlarını Türk Telekom toplantı tutanaklarından tespit ettiğini söyleyerek belgeleri paylaştı. 

Nureddin Nebatichpdeniz yavuzyılmaz
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