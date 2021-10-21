AKP'li Hamza Dağ, “Yalan Üretim Merkezi” animasyonu paylaşımının neden silindiğini açıkladı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP’ye karşı paylaşılan “Yalan Üretim Merkezi” animasyon filminin Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan istediği için silindiğini açıkladı.

AKP’li Hamza Dağ, TVNet’te Taha Hüseyin Karagöz’ün sunduğu Sert Sorular programına katıldı. AKP tarafından hazırlanan 'Yalan üretim merkezi' başlıklı çizgi filmin neden kaldırıldığına ilişkin soruya yanıt veren Dağ, "Amaç hasıl oldu" ifadelerini kullandı.

Filmi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sildirdiği yönündeki iddiaları da yanıtlayan Dağ, "Animasyon tarzında bir propagandayı çok fazla seviyeli bir propaganda olarak görmedi büyük ihtimalle. Daha farklı propaganda olması gerektiğini düşündü. Dolayısıyla o konuda bize bu konuda eleştirileri oldu" dedi.