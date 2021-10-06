AKP'li Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Hal ve tavırlarınız gösteriyor ki B12 eksikliğiniz olabilir; kim ne demiş hatırlatalım

AKP İzmir Milletvekili Hamza Dağ Twitter hesabından paylaştığı video ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Dağ, CHP liderinin konuşmasının bulunduğu videoyu, "Hal ve tavırlarınız gösteriyor ki B12 eksikliğiniz olabilir. Sanıyoruz ki bazı şeyleri unutuyorsunuz. Kim ne demiş, hatırlatalım Sn. Kılıçdaroğlu" cümlesiyle paylaştı.

"Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır, hem de hemen!"

Hamza Dağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili siyaset gündemindeki tartışmayı konu alan, "AK Parti’nin ileri gelenleri “Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini” talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor. Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır, hem de hemen!" sözlerinin bulunduğu Twitter paylaşımını alıntıladı. Dağ, kendi gönderisinde ise "Kim ne demiş, hatırlatalım Sn. Kılıçdaroğlu" diyerek bir video paylaştı.