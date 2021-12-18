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Ekonomi

AKP'li Gündoğdu: Ekonominin ve ticaretin tüm argümanları harika işlemesine rağmen rağmen kur üzerinden operasyonlar çekildiğini görüyoruz

"Asgari ücret konusunda ‘mükemmel bir karara imza atıldı"

18 Aralık 2021 21:45

Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulunan AKP MKYK üyesi Ahmet Gündoğdu, “Bugün hiçbir banka batmamasına rağmen, borsa yükselmesine rağmen, ekonominin ve ticaretin tüm argümanları harika işlemesine rağmen, ihracatta 90 yıllık rekoru kırmamıza rağmen, dünyanın en çok büyüyen ikinci ülkesi olmamıza rağmen kur üzerinden operasyonlar çekildiğini görüyoruz” dedi.

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