AKP'li Göksu, İmamoğlu'nun 500 gününü değerlendirdi: İstanbul, belediyecilik açısından yönetim kuraklığı yaşıyor

Bu şekilde yaklaşık 500 gün geçti. Hatırlarsanız, Sayın Süleyman Demirel hep şunu vurgulardı: Bir siyasetçinin vizyonu ilk 100 günde, akıbeti de ilk 500 günde belli olur.

Bu şekilde yaklaşık 500 gün geçti. Hatırlarsanız, Sayın Süleyman Demirel hep şunu vurgulardı: Bir siyasetçinin vizyonu ilk 100 günde, akıbeti de ilk 500 günde belli olur.

Bu bağlamda, 500 günün sonunda, ortaya çıkan tablo şudur ki, İBB’de, bir yönetim kuraklığı yaşanmaktadır. Bu süre içerisinde yaşananlara baktığımızda, maalesef İstanbul’un yönetilmediğini hep beraber görüyoruz.

Çünkü bir şehri yönetmek demek;



- Kurumsal hafızayı ve aklı yok etmek demek değildir,

- İnsan kaynaklarıyla oynamak demek değildir, (yani, binlerce insanı işten atıp, yerlerine partizanca atamalar yapmak değildir) - Yatırımları durdurmak değildir...

- Öz kaynak üretmek yerine sadece borçlanmayı ikame etmek değildir

- İcraata dönüşmeyen göstermelik çalıştaylar düzenlemek değildir

- Diyet siyaseti gütmek değildir

- Polemik üretmek değildir

- Reklamcılık ve algı siyaseti ile oyalanmak değildir...

Ve günün sonunda, İstanbul'u yönetmek, iş yerine bahane üretmek, sızlanmak ya da şov yapmak, hiç ama hiç değildir.

Kent yönetimi, bunlardan çok daha farklı bir şeydir. İstanbul için en önemli şey, yerel, ulusal ve küresel bir şehir vizyonu geliştirmek ve bunu hayata geçirmektir...

İBB geçmiş yıllarda, küresel endekslerin zirvesinde yer almayı kendisine hedef tayin etmiş ve



- Hayat kalitesi

- Ulaşım ve erişilebilirlik

- Küresel finans merkezi olma

- Ar-Ge ve inovasyon

- Kültür ve Turizm

- Çevre Alanlarında çok büyük mesafeler kaydetmiştir.