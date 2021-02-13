AKP'li Gökkuş: Gazeteciler de politikacılar da öldürülür; demokratik ülkelerde hukuk bunları yakalar, gereğini yapar

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında İyi Partili Suat Sarı'nın "Arkadaşlar demokrasiden bahsediyor ama demokrasi olan ülkelerde bir gazeteci dövülür mü?" sözlerine AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş "Dünyanın her yerinde suç işlenir. Gazeteci de öldürülür, politikacılar da öldürülür. Demokratik bir ülkede hukuk bunları yakalar, gereğini yapar" diye yanıt verdi.

İBB Meclisi'nde siyasetçi ve gazetecilere yönelik saldırılar üzerinden tartışma çıktı. Çıkan tartışma, AKP Meclis Üyesi Muhammet Kaynar’ın "Müfettişler ısmarlama rapor yazıyor" sözleriyle yeni boyut kazandı.

Tartışmalar üzerine birleşime verilen aranın ardından İyi Parti Meclis Üyesi Suat Sarı, "Arkadaşlar demokrasiden bahsediyor ama demokrasi olan ülkelerde bir gazeteci dövülür mü? Bir gazetecinin, bir siyasetçinin pusuya düşürülüp, mevzi alınıp dövüldüğünü gördünüz mü? Medyanın yüzde 90’ının bir görüşün etrafında toplandığını gördünüz mü? Demokrasilerde siz kadınların sürekli öldürüldüğünü gördünüz mü? Siz demokrasilerde bir üniversitenin öğrencelerine ‘Gece geliriz işinizi bitiririz’ dendiğini gördünüz mü? Siz demokrasilerde bir üniversitenin profesörünün çıkıp da 'Laiklik kaldırılsın' dediğini gördünüz mü?” dedi.

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise “Dünyanın her yerinde suç işlenir. Gazeteci de öldürülür, politikacılar da öldürülür, asker de öldürür, polis de öldürülür. Demokratik bir ülkede hukuk bunları yakalar. O dediğiniz gazetecinin dövülmesi olayında da failler yakalanmıştır, hukuk gereğini yapacaktır” diye yanıt verdi. (ANKA)