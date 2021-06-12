AKP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin 2.5 milyon liralık ihalesini eski AKP’li İBB meclis üyesi kazanmış

İstanbul’da AKP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin 2.5 milyon lira değerindeki organizasyon ihalesini eski İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi, eski Beykoz AKP İlçe Başkan Yardımcısı ve AKP’den Beykoz Belediyesi başkan aday adayı olan Ali Bilir kazandı.

Cumhuriyet’ten Tuğba Özer’in, Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere dayandırdığı haberine göre, Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 19 Mart’ta organizasyon hizmet alım işi için ihaleye çıktı. İki şirketin teklifte bulunduğu ihalede yalnızca Bilir’in şirketi Bilir Turizm ve Danışmanlık’ın teklifi geçerli sayıldı. Sonuçlar dün yayımlandı. Buna göre Bilir, tek başına girdiği ihaleyi 2.5 milyon TL karşılığında kazandı.

Bilir’in 2019 yılında AKP’li Başakşehir Belediyesi’nden aldığı ihale, CHP’li meclis üyelerince hazırlanan rapora yansımıştı. Raporda, diğer firmalarla arasında 2 milyon TL’nin üzerinde bir fiyat farkı olmasına rağmen ihalenin Bilir Turizm Şirketi’ne verildiği anlatılmıştı.

TIKLAYIN - AKP’li Tuzla Belediyesi’nin ihalesini eski AKP Tuzla İlçe Başkanı’nın şirketi aldı