AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ihaleyle yaklaşık 400 bin liraya canlı kelebek pupası aldı

AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ihaleyle yaklaşık 400 bin TL'ye canlı kelebek pupası satın aldı. CHP'li Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Hasan Şencak, "Çocukların aç aç yatağa girdiği bu pandemi döneminde böylesine acil bir ihtiyacı giderdiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ederim” diye ihaleye ironiyle tepki gösterdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve yaklaşık maliyeti 399 bin 100 TL olan Krizalist (Pupa) aşamasında canlı kelebek alım ihalesine tepki gösteren Şahinbey Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Hasan Şahin, sosyal medya hesabından “AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde yine Gaziantep'in kanayan yaralarını sarmaya devam ediyor. 400 bin TL'ye canlı kelebek pupası almış. Can çekişen esnafımıza duyurulur” paylaşımı yaptı.

“Kelebek almanın zamanı mı?”

Şencan, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, “Belediye Hayvanat Bahçesi'ne kelebek alacakmış. Alınsın da. Ama, şuanda zamanı mı? İnsanlar aç. Evine ekmek götüremeyen, yatağa aç giren çocuklar var. Çocuğunuz aç iken siz eşinize altın bilezik almayı düşünebilirmisiniz? Esnafımız zor durumdayken, birilerinin kelebek almasından kentim adına gurur duydum” dedi.

CHP'li Hasan Şencan'ın tepki gösterdiği EKAP'ta yayınlanan ihale bilgilerine göre, kelebeğin üçüncü evresi olan Pupa dönemindeki tırtıllar ihaleyi kazanan Merve Esen tarafından Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilecek.

Pupa: Krizalit, bazı böceklerde tırtılın kendi çevresine ördüğü koza içindeki devinimsiz, kelebeğe ya da böceğe dönüşme evresindeki durumu. pupa olarak da bilinir.