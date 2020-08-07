AKP'li vekilden Gökhan Gönül transferine yorum: Ne vizyon ama...

AKP Gaziantep milletvekili Ali Şahin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a Gökhan Gönül'ün transferi üzerinden yüklendi.

AKP’nin Gaziantep milletvekili Ali Şahin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u 'vizyon' ifadesiyle eleştirdi.

Gökhan Gönül transferinin açıklandığı videoyu paylaşarak "Ne vizyon ama..." ifadelerini kullanan, Şahin'in Gökhan'ın yaşına gönderme yaptığı tahmin ediliyor.

Daha önce de Mehmet Uçum ve Yiğit Bulut eleştirmişti

Daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan' ın hukuk başdanışmanı Mehmet Uçum Ali Koç’a sert eleştirilerde bulunmuştu. Uçum, "FETÖ faşistlerinin Fenerbahçe'ye yapamadığı bu beceriksiz yönetimle gerçekleşiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe’nin Kadıköy’de 21 yıl sonra Galatasaray’a mağlup olmasının ardından Uçum "Lafım bizimkilere; çekilin bence, Fenerbahçe sizin bu seviyesizliğinize layık değil" demişti.

Yine aynı maçın ardından Erdoğan’ın bir başka danışmanı Yiğit Bulut ise Twitter üzerinden "Camialarımızı hiç kimsenin siyasi hırslarına, hiçbir ailenin devlet ile düello yapmasına alet etmeyelim" paylaşımını yapmış, bu paylaşımlara büyük tepki gösterilmişti.