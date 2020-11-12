Eski AKP’li Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki'nin kendi kurduğu derneğe yurt yaptırdığı ve sonra yurdu Diyanet'e kiralattığı iddia edildi

AKP’li eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, belediye başkanlığı döneminde 14 milyon TL'ye eski AKP Altındağ İlçe Başkanı İdris Atalay’ın da kurucusu olduğu İnsan Vakfı için öğrenci yurdu, dükkân ve sosyokültürel tesis inşa ettiği ortaya çıktı.

İnşaat tamamlandıktan sonra ise kurulan yurt İnsan Vakfı tarafından işletilmeye başlanmıştı.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, bu yurdun Veysel Tiryaki’nin Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti üyesi olduktan sonra TDV’ye yaklaşık 90 bin TL’ye kiralandığı öğrenildi. Yurt binasının Tiryaki, mütevelli heyetine girmeden önce de kiralanmaya çalışıldığı ancak fiyat konusunda anlaşılamadığı öğrenildi.

“İnsan Vakfı, Veysel Tiryaki’nin değil"

TDV Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Müdürü Yavuz Kocamış yaptığı açıklamada söz konusu yurdun kiralandığını doğruladı.

Yavuz Kocamış, “İnsan Vakfı, Veysel Tiryaki’nin değil. Biz sadece söz konusu yurdu değil, 2019 yılında 20 ilde yurt kiraladık. Bu yurt da onlardan birisi” dedi.