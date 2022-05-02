AKP'li Efkan Ala: Türkiye artık bölgesel bir güç değil; küresel bir güç ve aktör olmuştur

AKP Bursa İl Teşkilatı'nın bayramlaşma törenine katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Türkiye artık bölgesel bir güç değil, gerçekten küresel bir aktör, güç olmuştur" dedi.

Partisinin Bursa İl Başkanlığınca Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katılan Ala, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ala, AKP kadrolarının tüm İslam dünyasında referans ortaya koyacak başarılar gerçekleştirdiğini söyledi. Türkiye'de iradenin idareye hakim olduğunu ifade eden Ala, şöyle konuştu:

"Bu krizleri, problemleri çözdük, başardık ama başarıyı yönetmek, krizleri yönetmekten daha zordur. Çünkü başardığın yolda yürürken rakibin başkaları değil sensin. Onun için kendimiz kendimize rakip olmaktan çıkacağız. Yolumuzu açacağız. Birbirimize destek olacağız. Bu platformlar herkese açık, kapalı kapılar ardında birbirimizle ilgili sadece olumlu şeyler söyleyelim. Müslüman Müslümanın, Türkiye'de vatandaş vatandaşın, partiliyse partili partilinin problemini yüzüne söyler ama övecekse arkadan över."

Türkiye'nin savunma sanayisinde gıpta edici mesafeler aldığının altını çizen Ala, şunları söyledi:

"Türkiye artık, bölgesel bir güç değil, gerçekten küresel bir aktör, güç olmuştur. 30 yıl Azerbaycan'da kardeşlerimizin toprakları Ermeni işgali altında kaldı ama ondan daha önemli bir şey var, 30 yıl 3 ayrı ülke bir araya geldi ve bunu sürekli sürüncemede bıraktı. 'Çözeceğiz' diye, çözmediler. Azerbaycanlılar ve Türkiye'nin alışmasını beklediler ama biz de o süreyi haksızlığa alışmakla değil, haksızlığı nasıl gidereceğimizin hesabını yaparak geçirdiğimiz için savunma sanayisine yatırım yaptık ve 44 günde 30 yıllık işgale son verdik." (AA)