AKP'li Demiröz: 4 milyon kişinin 500 milyar liralık borcu yapılandırılacak

AKP Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz , Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ’ın talimatıyla 4 milyon kişinin 500 milyar liralık borçlarının yapılandırılacağını bildirdi.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un "Vergi ve SSK yapılandırması üzerine çalışıyoruz" açıklamasının detaylarını, AKP Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz kamuoyu ile paylaştı.

Demiröz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın talimatları ile 4 milyon kişinin 500 milyar liralık vergi ve sigorta borçları, gümrük, trafik, kaçak köprü geçiş cezaları, öğrenci kredi borçları, belediyelere olan çeşitli borçlar ile bazı idari para cezaları yapılandırılacak” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş cuma günü yaptığı açıklamada, kısa çalışmanın sona ermesini takiben sağlanan 'normalleşme desteği'ne ilişkin sürenin Cumhurbaşkanı kararıyla 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilmesi, 2019 Ocak ile 20 Nisan 2020 arasında en düşük sigortalı sayısına ek ilave istihdam yapılması durumunda çalışanların SGK prim desteğinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması ve yeni istihdam artışı sağlamak üzere kısmi zamanlı çalışmayı kabul eden hizmet erbabına gelir ve damga vergisi istisnası getirilmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını duyurmuştu.

Muş ayrıca 'vergi ve SSK yapılandırması' üzerine çalıştıklarını söylemişti.