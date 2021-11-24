AKP'li danışmandan geçim derdi protestosu yapanlara tehdit: Sayın Cumhurbaşkanımızın bir kelimesine bakar sokakların dolması

AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Danışmanı Yusuf Özoğul, hayat pahalılığına karşı sokağa çıkanları "hadsizler" diye nitelerken, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘ın bir kelimesine bakar sokakların dolması haddinizi bilin" sözleriyle açıkça tehdit etti.

AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Danışmanı Yusuf Özoğul, döviz artışı ve hayat pahalılığına karşı sokağa çıkan halka tehditler savurdu.

Özoğul, kişisel Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda iktidara destek için açılan "#RecepTayyipErdoğan" ve "#DevletiminYanindayim" etiketlerini kullanarak, "Sokağa dökülen hadsizlere 15 Temmuz’u hatırlatırım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘ın bir kelimesine bakar sokakların dolması haddinizi bilin" ifadelerini kullandı.

Yusuf Özoğul, dün akşam (23 Kasım) sokak eylemleri devam ettiği sırada yaptığı, büyük tepkilere neden olan paylaşımını, bugün sildi.

Özoğul, 2019 yerel seçimleri öncesi Pendik’te AKP broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren bir kişiye karşı tavrı nedeniyle sosyal medya gündem olmuş ve daha sonra partisinin yeni görevlendirmesiyle AKP Genel Merkez Gençlik Kolları’nda çalışmaya başlamıştı.