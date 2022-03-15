AKP'li Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: Diyarbakır'da anneleri ayağına çağırması yanlış, "demokratım" diyen kişinin teröre karşı duruşunu ortaya koyması gerekir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretine ilişkin olarak, "Annelerin ayağına gitmek yerine anneleri ayağına çağırmak son derece yanlıştır. Demokratım diyen kişinin teröre karşı duruşunu ortaya koyması gerekir" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle buluşması sonrası, açıklama yapan AKP Sözcüsü Çelik, Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili olarak, "Barış umudu varsa en büyük katkıyı Türkiye yapacak" dedi.

NATO'nun önemine vurgu yapan Çelik, "Macron hiç haddi olmamasına rağmen NATO’nun varlığını sorguluyordu. Bugün NATO’nun doğu kanadını güçlendirmeliyiz diyor. NATO'nun varlığını sorgulayan Macron gerçekle yüzleşti" diye konuşu.

Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, sağlık çalışanlarıyla ilgili yeni düzenleme hakkında, "Dün kutladığımız Tıp Bayramı dolayısı ile sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Pandemi döneminde sağlık çalışanlarımızın fedakarlığı dolayısı ile örnek bir tablo ortaya çıktı. Sağlık çalışanlarına cumhurbaşkanımızın müjdeleri oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız sağlıkta şiddetle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Şiddet ve mali düzenlemelerle ilgili açıklamalar ve bunların emeklilere de yansıması son derece önemlidir" dedi.

Çelik, "Ukrayna savaşında birtakım değerlerin ne kadar kırılgan olduğu görüldü. Demokrasinin zedelenmesinde sadece belli devletlerin buna karşı çıkmasının ne kadar tehlikeli olduğu ortaya çıkmıştır. Bir kere daha görüldü ki dünyada herkes güvende değilse hiç kimse güvende değildir. Kırım işgal edildiğinde küresel bir dayanışma olsaydı bugün Ukrayna’daki tablo olmayacaktı. Kuşkusuz Ukrayna’dan ayrılan insanlara kapıların açılmasını takdirle karşılıyoruz. Başka bir renkten insanlar ölümler kaçtığı zaman neden Akdeniz’in sularında ölüme terk ediliyor, bunun üzerinde durmak gerekiyor" diye konuştu.

"Türkiye tarih boyunca güçlü bir Avrupa devleti olmuştur"

Çelik, "Şunun unutulmaması gerekiyor. Türkiye tarih boyunca güçlü bir Avrupa devleti olmuştur. Bu ancak kriz zamanlarında ortaya çıkıyor. Macron hiç haddi olmamasına rağmen NATO’nun varlığını sorguluyordu. Bugün NATO’nun doğu kanadını güçlendirmeliyiz diyor. NATO'nun varlığını sorgulayan Macron gerçekle yüzleşti. Güvenlik krizi olduğunda Türkiye'yi hatırlıyorlar. Kurulması gereken diplomasi masasını Türkiye kurdu. Türkiye bölge ve dünya gücü olarak kriz zamanlarında herkesin güvenebileceği bir ülke olduğu ortaya çıkmıştır" dedi.

Çelik, Rusya-Ukrayna savaşıda barış umudu varsa en büyük katkıyı Türkiye'nin yapacağını savunurken, "Montrö hassasiyeti herkes tarafından takdir görmektedir" dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye ziyareti hakkında da konuşan Çelik, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ziyareti önemli bir ziyarettir. Ortaya çıkan gerilimi azaltmak için önemli bir fırsat doğmuştur. Diplomasi ve hakkaniyetle sorunların çözülmesi için bunun bir başlangıç olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti hakkında "Annelerin ayağına gitmek yerine anneleri ayağına çağırmak son derece yanlıştır. En büyük demokrasi mücadelesi teröre karşı verilmektedir. Demokratım diyen kişinin teröre karşı duruşunu ortaya koyması gerekir. Annelerin teröre karşı duruşuna niçin saygı gösterilmiyor. Annelerimize hürmetlerimizi iletiyoruz" yorumunu yaptı.

Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ziyaretinde Diyarbakır Öğretmenevi'nde, çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını iddia ederek nöbet tutan ve kamuoyunda “Diyarbakır Anneleri” olarak bilinen ailelerin temsilcileri ile buluşmuş, taleplerini dinlemişti.