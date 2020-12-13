AKP’li Çekmeköy Belediyesi, TÜGVA ve Ensar Vakfı ile işbirliği protokolü imzalayacak

AKP’li Çekmeköy Belediyesi, Yüksek İstişare Kurulu’nda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Ensar Vakfı ve Yeşilay Cemiyeti ile işbirliği protokolü imzalayacak.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, Çekmeköy Belediye Meclisi aralık ayı meclis oturumu gündemine gelen teklifte Ensar Vakfı, TÜGVA ve Yeşilay Cemiyeti’nin ilçe belediyesi ile “konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları, meslek ve beceri kazandırma” gibi konularda işbirliği yapılması için belediye başkanına yetki verilmesi talep edildi. Teklifin komisyon görüşünde TÜGVA’nın ve Ensar’ın vergi muafiyeti tanınan vakıflar olduğu anımsatıldı.

Teklifin belediye meclisinde görüşülmesi sırasında söz alan CHP’li Meclis üyesi Kamil Özkanca, “Yapılacak dayanışmanın halka herhangi bir fayda getirmeyeceğini düşündüğümüzden çoğunluk görüşüne ‘ret’ oyu veriyorum’’ dedi. Teklif, CHP ve İyi Parti’nin ‘hayır’ oyuna karşın, AKP’lilerin oylarıyla kabul edildi.