AKP'li Canikli: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı için öngörülen koruma kalkanı faiz değildir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı için öngörülen koruma kalkanı faiz değildir” dedi.

Sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Gizli faizin dik alası” ifadelerine de yanıt veren Canikli, söz konusu sistemin bu da olmadığını ifade etti.

“Faizin en belirgin özelliği, ödenecek faiz oranının önceden belirlenmiş ve garantili olarak ödenecek olmasıdır” ifadelerini kullanan Canikli şöyle devam etti:

"Faiz kavramıyla hiçbir ortak noktası yok"

"Kur korumalı TL Vadeli Mevduat Sisteminde ise kur farkının faiz oranından büyük olması halinde aradaki fark ödenmektedir. Faiz kavramıyla hiçbir ortak noktası bulunmamakta olup esas itibariyle sigorta gibi bir güvenlik mekanizmasıdır."

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de gerçekleşen grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni düzenlemeye ilişkin konuşmuş, “Devleti hazinesiyle kumar oynanmaz. O hazinede 84 milyonun alın teri vardır. Hazine kumar masasına sürülecek bir yer değildir. Hazinede olmayan bir parayla garanti verdiler, dün yaptıkları buydu. 'Nas bunu emrediyor' diye diye gizli faizin dik alasını uyguladılar ama şimdi bunu yaparak daha büyük bir girdabın içine ülkeyi soktular” demişti.