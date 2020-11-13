AKP'li Çamlı'dan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'e: Fitnenin Sözcüsündeki köpeköldüren müptelası köşebaşı yazarı yine kusmuş!

Meclis'te 2017 yılında "@yelizadeley" isimli hesabı kullanarak yayın yapmasıyla gündeme gelen AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı bu kez sosyal medya hesabından Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'i hedef aldı.

Çamlı, Yılmaz Özdil'in Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile davasını konu olan bugünkü "Meslek hayatımın en büyük onurunu ilk kez açıklıyorum" başlıklı yazısına ilişkin olarak, "Fitnenin Sözcü'sündeki köpeköldüren müptelası köşebaşı yazarı yine kusmuş!" ifadesini kullandı.

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Balyoz davasından yazdıklarından dolayı kendisine Atatürkçü subayların Devlet Övünç Madalyası ve Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası gönderdiklerini belirterek, "Türkiye'de bu iki madalyaya birden sahip olan ilk ve tek sivilim." değerlendirmesini yaptı. Özdil, Hulusi Akar'ın kendisine açtığı dava sonrası 5 ay hapis cezası verilmesine, "Hulusi efendinin göğsündeki en ünlü madalyasını Amerikalılar taktı, benimkini Atatürkçü subaylar" diyerek tepki gösterdi.

TIKLAYIN | Yılmaz Özdil'den Hulusi Akar davasından aldığı cezaya tepki: Hulusi efendinin göğsündeki en ünlü madalyasını Amerikalılar taktı, benimkini Atatürkçü subaylar