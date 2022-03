AKP'li Bozdağ: Sanatıyla gündeme gelemeyen Fazıl Say, CHP borazanlığı, Ak Parti ve MHP karşıtlığı ile gündem oluyor

Piyanist ve besteci Fazıl Say, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıya gitmesinin konuşulduğu anlarda yaptığı paylaşım sonrasında MHP'li isimlerden tehditler almış ve kendisiyle ilgili hakaret içeren paylaşımlar yapılmıştı. Fazıl Say, yaptığı paylaşımın ardından kendisine yönelik eleştiri ve hakaret ile özür taleplerine sosyal medya hesabından yanıt vermiş ve özür dilemesini gerektiren bir şey yazdığında özür dileyebileceğini belirterek, “Ortada özür dilenecek bir şey yok. Haksızlıklara karşı insanları savunuyorum. Nokta! ‘Özür diletmek' ne kadar aciz bir durum. Ne kadar cılız! Kimseden özür dileyeceğim bir şey yazmadım” demişti. TIKLAYIN – AKP’li Ömer Çelik: Bir sanatçının vatandaşlarımız sıkıntı çekerken böyle bir üslup ile konuşmasını doğru bulmam

TIKLAYIN - Fazıl Say, İmamoğlu ile fotoğrafını paylaştı: Fotoğrafı çeken de Devlet Bahçeli