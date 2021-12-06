AKP'li Birinci'den Çağlar Ertuğrul paylaşımı: Atın gitsin şunu, saçma sapan adamlarla uğraşıyoruz

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülünü alan 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında geçen diyaloga gönderme yapan oyuncu Çağlar Ertuğrul hakkında paylaşım yaptı.

Birinci Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Atın gitsin şunu. Saçma sapan adamlarla uğraşıyoruz" ifadesini kullandı. Ertuğrul, TRT'de yayımlanan Teşkilat dizisinde rol alıyordu.

Twitter'da TT listesinde

Twitter'da da "Teşkilat izlemiyoruz" etiketi Trend Topic listesine girdi.

TIKLAYIN | Oyuncu Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme: "Birisi mimik yapıyor sandım arkamda"



