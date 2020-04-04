AKP'li belediyeden İlim Yayma Cemiyeti’ne 186 bin 480 liralık mobilya

AKP'li Sancaktepe Belediyesi, İlim Yayma Cemiyeti’nin Sancaktepe Şubesi’ne 186 bin 480 TL’lik mobilya aldı

Kamu İhale Kurumu’na bağlı Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yer alan bilgiye göre AKP’li Sancaktepe Belediyesi, 2 Mart tarihinde mobilya malzemesi alımı için ihale yaptı. BirGün'den İsmail Arı'nın aktardığına göre, ihaleyi kazanan ‘Cem İnşaat Şirketi’ ile Koronavirüs salgının yayılma hızının tırmanışa geçtiği 26 Mart tarihinde sözleşme imzalandı. İhaleyi kazanan şirketin mobilya malzemelerini İlim Yayma Cemiyeti’nin Sancaktepe Şubesi’ne 30 gün içinde teslim etmesi gerektiği belirtilirken belediyenin mobilyalar için toplam 186 bin 480 TL’lik ödeme yaptığı açıklandı.

İhale dosyasında ise Sancaktepe Belediyesi ile İlim Yayma Cemiyeti arasında ‘Öğrenci Barınma/Konaklama ve Öğrenci Yurt Hizmetinin Sağlanması Ortak Proje ve İşbirliği Protokolü’ imzalandığı ve mobilya malzemelerinin de bu kapsamda alındığı belirtildi.

CHP'li Ünlü: Suç duyurusunda bulunacağız

Sancaktepe Belediye Meclisi’nin CHP Grup Başkanvekili İlknur Ünlü, yaptığı açıklamada, “CHP’li belediyelerce yapılan yardım kampanyalarını durduran hükümet iş kendi vakıflarına para aktarmak olduğunda salgın dinlemeden hukuku katlederek işlem yapıyor. Sancaktepe halkının işsizlikle yoksullukla kaderine terk edildiği şu günlerde Sancaktepe Belediyesi parayı vakıflara ve yandaşlara değil Sancaktepe halkına kullanmalıdır. İhaleyi yapanlar hakkında ilerleyen günlerce suç duyurusunda bulunacağız” dedi.