AKP'li belediyeden Diriliş Ertuğrul'da 32 saniyelik reklama 472 bin TL ödeme!

AKP'li Osmangazi Belediyesi'nin TRT'de yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisine binlerce liralık reklam verdiği ortaya çıktı. AKP'li belediye, geçen yıl Diriliş Ertuğrul dizisinin sekiz bölümüne reklam verdi. Belediye, bölüm başı dört saniye olmak üzere verdiği toplam 32 saniyelik reklamın karşılığında da 472 bin TL'lik ödeme yaptı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Belediye, 10 Nisan 2019'da bölüm sonlarına Osmangazi Belediyesi ile Bursa Panorama 1326 Fetih Müzesi'nin logosunun yayımlanması için toplam 236 bin TL'lik ödeme yaptı. 12 Şubat 2019 tarihinde de 236 bin TL ödendi. Böylelikle dizinin yapım şirketi Tekden Film'e toplam 472 bin TL'lik ödeme yapıldı.

"4 saniye için ödeme yapıldı, 2,5 saniye gösterildi"

Öte yandan AKP'li belediyenin bölüm başı dört saniye için binlerce lira ödediği reklamların "iki buçuk saniye" yayımlandığı da iddia edildi.

Osmangazi Belediye Meclisi'nin CHP Grup Sözcüsü ve Denetleme Komisyonu Üyesi Sefa Yılmaz, "Para, logoların bölüm sonunda dört saniye süresince ekranda kalması için ödendi ama ödeme dosyasında yer alan CD'yi seyrettim. Yaptığım inceleme neticesinde söz konusu logoların dört saniye değil iki buçuk saniye sabit olarak yayında kaldığını gördüm. Reklam verilen bölümler YouTube'da da mevcut, orada da görülebilir" dedi.

"Fazladan 177 bin TL'lik ödeme yapıldı"

CHP'li Yılmaz şunları söyledi:

"Bölüm başına bir buçuk saniye eksik yayın yapılmış olduğuna göre yine bölüm başına 22 bin 125 TL fazla ödeme yapılmıştır. Tespit ettiğim iki fatura dizinin toplamda sekiz bölümüne ait olduğundan yapılan fazla ödeme miktarının 177 bin TL olduğu görüşündeyim. Yayıncı kuruluştan bu fazla ödemenin iadesi talep edilmelidir. Belediyemizde görev yapan Sayıştay denetçisi de logoların ekranda iki buçuk saniye kaldığını doğrulamıştır."

"2018 yılında da ödeme yapıldı"

"Dizinin bitiminde, çoğu seyircinin izlemeyi bıraktığı sırada belediyenin dört saniye reklamının yapılması için binlerce liralık ödeme yapılmasının tamamen israf olduğu kanısındayım" diyen CHP'li Yılmaz, "Denetim Kurulu'nun sadece 2019 yılı harcamalarını denetleme yetkisi olduğundan yazılı olarak da talep etmeme rağmen 2018 yılı faturasını bana ibraz etmediler. Ancak belediye yetkilileri 2018 yılında da bu diziye ödeme yaptıklarını şifahen kabul etti" diye konuştu.