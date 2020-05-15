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AKP'li belediye meclis üyesine silahlı saldırı

Daldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı

15 Mayıs 2020 23:40

Batman'ın Kozluk ilçesinde AKP'li Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Mete, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, AKP'li Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Mete, Kozluk Üçyol mevkinde kendisine yaklaşan iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mete, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Mete, burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mete'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

(İHA)

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