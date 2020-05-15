AKP'li belediye meclis üyesine silahlı saldırı

Batman'ın Kozluk ilçesinde AKP'li Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Mete, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, AKP'li Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Mete, Kozluk Üçyol mevkinde kendisine yaklaşan iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mete, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.