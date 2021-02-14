AKP’li belediye, İBB’nin Halk Ekmek büfesini kaldırdı

AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Halk Ekmek büfesini yerinden kaldırdığı bildirildi. İBB, kaldırılan alana yakın bir yerde bulunan kendi yetkisindeki yere yeni bir büfe koydu.

İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, konu hakkında açıklamada bulundu. İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Dün Sancaktepe belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırılan Halk Ekmek Satış Büfesi bugün İBB kontrolündeki alana yeniden kuruldu.

Kar-Kış demeden halkımızı Kaliteli ve ucuz ekmekle buluşturmaya çalışan Özgen Nama ve Halk Ekmek çalışanlarına sonsuz teşekkürler.”

Nama ise, Özkan'ın tweetini alıntılayarak, "Halkın ekmek davasından asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.