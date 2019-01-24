AKP'li belediye başkanı, 15 günde bir köpekleri 'toplatıyormuş'

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, belediye başkanı Fatma Şahin'in 15 günde bir yerleşkedeki köpekleri toplattığını söyledi.

Ali Gür, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "öğrencilerin kampüs içindeki köpeklerden şikâyetçi olduğunu" söylerken AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in 15 günde bir köpekleri "toplattığını" ifade etti.

Gür, "köpeklerin toplanmasının yetersiz" olduğunu yazdığı mesajında "İlgileniyoruz" ifadesini kullandı.

Gür'ün sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştığı mesaj şöyle:

"Sevgili öğrencilerimiz; kampüs içindeki köpeklerden şikayet ediyorsunuz. Kesinlikle halısınız. Bu sorun çoğu üniversitede var. Sürekli gerekli yerlere bildirim yapıyoruz. Belediyemiz Fatma Şahin tarafından 15 gün arayla toplanıyor ancak yine de yetersiz kalıyor. İlgileniyoruz."

Şahin'in "toplattığı" köpeklerin akıbeti ise belirsiz.