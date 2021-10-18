AKP'li Bekir Bozdağ: Güçlendirilmiş vesayet sistemini yeniden kurmak istiyorlar

Yeni Şafak'a konuşan Bozdağ, parlamenter sistemindeki başbakan ile cumhurbaşkanı arasındaki "çift başlılığa" ve eski sistemde "cumhurbaşkanının hükümetin her türlü iş ve eylemini bloke edebilecek yetkilerine" ilişkin, "Dolayısıyla parlamenter sistem cumhurbaşkanı üzerinden vesayet sistemini kurumsallaştırıyor. Yeni sistem vesayeti kaldırdı. Ankara'da allem edip kallem edip birtakım kulislerle, pazarlıklarla hükümet kurmaya bu sistem izin vermiyor. Ama pazarlıklarla hükümet kurmaya, hükümet kurarken birtakım tavizler koparmaya alışmış siyasiler, parlamenter sistemin kendi karakteri üzerinden vesayet sistemine tekrar dönüş yapmak istiyorlar" şeklinde konuştu.
Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:
"Rüyadan uyansınlar"
"Parlamenter sisteme dönmeleri matematiksel olarak da mümkün değil. Çünkü parlamentoda şu anda çoğunluk belli. Yenebilme ihtimalleri üzerinden çok bilinmeyenli denklem çözüyorlar. Onların matematiği zayıf, bu denklemi çözemezler ve bu seçimde de böyle bir sonucu elde edemezler. Anayasayı değiştirecek bir çoğunluğu CHP'nin, İYİ Parti'nin ve HDP'nin birlikte elde etme imkanları da ihtimalleri de yok. Milleti aldatmak için bol bol palavra atıyorlar. Rüyalarında cumhurbaşkanı seçiliyorlar, rüyalardında sistem değiştiriyorlar. Hakikate çağırıyorum onları, rüyadan uyansınlar..."
"Kendilerine özel kalem müdürü arıyorlar"
"Millet İttifakı'nın paydaşları Türkiye'nin yönetimine talip bir cumhurbaşkanı adayı değil, bizzat kendilerinin yönetebileceği bir cumhurbaşkanı adayı arıyor. Kılıçdaroğlu'nun otur dediğinde oturacak, kalk dediğinde kalkacak, parlamenter sisteme dön dediğinde dönecek... Profili düşük, omurgasız, iradesi zayıf, dirayeti olmayan birini arıyorlar. Adeta her biri kendine özel kalem müdürü arıyor. Türk milleti, omurgasızları, iradesizleri, kudreti olmayanları, Kılıçdaroğlu'nun veya Akşener'in yönetimine razı olacak birini bu ülkenin başına cumhurbaşkanı seçmez. Bu millet kuklayı cumhurbaşkanı yapmaz.