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Politika

AKP'li Bekir Bozdağ: Güçlendirilmiş vesayet sistemini yeniden kurmak istiyorlar

"Türk milleti, Kılıçdaroğlu veya Akşener'in yönetimine razı olacak birini, kuklayı cumhurbaşkanı yapmaz"

18 Ekim 2021 10:46

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, "Kılıçdaroğlu, 'cumhurbaşkanlığına ben talibim' deme cesareti gösteremiyor. Adeta kendilerine özel kalem müdürü arıyorlar. Bu millet kuklayı cumhurbaşkanı yapmaz" dedi. Bozdağ, muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadine yönelik de, "Türk milleti eskiye dönmez. Böyle bir şey olmayacağını bunlar da pek ala görüyorlar. Ama güçlendirilmiş parlamenter sistem diye ürettikleri, literatürde olmayan bir sistem üzerinden güçlendirilmiş vesayet sistemini yeniden kurmak istiyorlar" ifadelerini kullandı. 
 
Yeni Şafak'a konuşan Bozdağ, parlamenter sistemindeki başbakan ile cumhurbaşkanı arasındaki "çift başlılığa" ve eski sistemde "cumhurbaşkanının hükümetin her türlü iş ve eylemini bloke edebilecek yetkilerine" ilişkin, "Dolayısıyla parlamenter sistem cumhurbaşkanı üzerinden vesayet sistemini kurumsallaştırıyor. Yeni sistem vesayeti kaldırdı. Ankara'da allem edip kallem edip birtakım kulislerle, pazarlıklarla hükümet kurmaya bu sistem izin vermiyor. Ama pazarlıklarla hükümet kurmaya, hükümet kurarken birtakım tavizler koparmaya alışmış siyasiler, parlamenter sistemin kendi karakteri üzerinden vesayet sistemine tekrar dönüş yapmak istiyorlar" şeklinde konuştu.
 
Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:
 
"Türk milleti eskiye dönmez. Böyle bir şey olmayacağını bunlar da pek ala görüyorlar. Ama güçlendirilmiş parlamenter sistem diye ürettikleri, literatürde olmayan bir sistem üzerinden güçlendirilmiş vesayet sistemini yeniden kurmak istiyorlar. Vesayet sistemi dememek için de belli ki kendilerince bir kavram uydurmuşlar. Güçlendirmiş parlamenter sistem diyorlar, ben bunu 'güçlendirilmiş vesayet sistemi' diye okuyorum ve anlıyorum."

"Rüyadan uyansınlar"

"Parlamenter sisteme dönmeleri matematiksel olarak da mümkün değil. Çünkü parlamentoda şu anda çoğunluk belli. Yenebilme ihtimalleri üzerinden çok bilinmeyenli denklem çözüyorlar. Onların matematiği zayıf, bu denklemi çözemezler ve bu seçimde de böyle bir sonucu elde edemezler. Anayasayı değiştirecek bir çoğunluğu CHP'nin, İYİ Parti'nin ve HDP'nin birlikte elde etme imkanları da ihtimalleri de yok. Milleti aldatmak için bol bol palavra atıyorlar. Rüyalarında cumhurbaşkanı seçiliyorlar, rüyalardında sistem değiştiriyorlar. Hakikate çağırıyorum onları, rüyadan uyansınlar..."

"Kendilerine özel kalem müdürü arıyorlar"

"Millet İttifakı'nın paydaşları Türkiye'nin yönetimine talip bir cumhurbaşkanı adayı değil, bizzat kendilerinin yönetebileceği bir cumhurbaşkanı adayı arıyor. Kılıçdaroğlu'nun otur dediğinde oturacak, kalk dediğinde kalkacak, parlamenter sisteme dön dediğinde dönecek... Profili düşük, omurgasız, iradesi zayıf, dirayeti olmayan birini arıyorlar. Adeta her biri kendine özel kalem müdürü arıyor. Türk milleti, omurgasızları, iradesizleri, kudreti olmayanları, Kılıçdaroğlu'nun veya Akşener'in yönetimine razı olacak birini bu ülkenin başına cumhurbaşkanı seçmez. Bu millet kuklayı cumhurbaşkanı yapmaz.
 
Ne Kılıçdaroğlu ne diğerleri kendilerini bu ülkeyi yönetmeye talip cumhurbaşkanlığına layık görmüyorlar. Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı neden 'cumhurbaşkanlığa ben talibim' deme cesaretini gösteremiyor. Omurgasız adam arayacağına çık 'ben bu ülkeyi yönetmeye talibim, seçilirsem parlamenter sisteme döneceğim, ben yapacağım' de."
bekir bozdağakptbmmyozgat
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