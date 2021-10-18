AKP'li Bekir Bozdağ: Güçlendirilmiş vesayet sistemini yeniden kurmak istiyorlar

"Parlamenter sisteme dönmeleri matematiksel olarak da mümkün değil. Çünkü parlamentoda şu anda çoğunluk belli. Yenebilme ihtimalleri üzerinden çok bilinmeyenli denklem çözüyorlar. Onların matematiği zayıf, bu denklemi çözemezler ve bu seçimde de böyle bir sonucu elde edemezler. Anayasayı değiştirecek bir çoğunluğu CHP'nin, İYİ Parti'nin ve HDP'nin birlikte elde etme imkanları da ihtimalleri de yok. Milleti aldatmak için bol bol palavra atıyorlar. Rüyalarında cumhurbaşkanı seçiliyorlar, rüyalardında sistem değiştiriyorlar. Hakikate çağırıyorum onları, rüyadan uyansınlar..."