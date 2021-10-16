AKP’li Bayrampaşa Belediyesi tarafından tahsis edildiği iddia edilmişti; CHP’li vekilin soru önergesinin ardından binadaki TÜGVA tabelası değiştirildi

Bayrampaşa Meclis üyesi ve Grup Başkan Vekili Avukat Atilla Özen’in Bayrampaşa’nın Muratpaşa Mahallesi’nde bulunan ve TÜGVA tarafından 'öğrenci yurdu olarak kullanıldığı öne sürülen' bina için belediyenin ne kadar kira ödediğini sormasının ardından tabela değişikliğine gidildi.

İlk olarak 2015'te Bayrampaşa İlçe Meclisi'nde gündeme gelen ve geçen yılki Denetleme Kurulu raporlarında, belediye kasasından her ay 44 bin TL ödendiği ortaya çıkan yurt binası için, Bayrampaşa Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili Avukat Atilla Özen bir soru önergesi sunmuştu.

“Kimse bu yurdun ne iş yaptığını bilmiyor, hayalet yurt gibi” demişti

Cumhuriyet'e konuşan Özen, söz konusu binanın Bayrampaşa Belediyesi'ne ait olmadığını, belediyenin bulduğu bir yeri kiralayıp vakfa yurt olarak tahsis ettiğini aktarmıştı. "Burası, bu ilçede bir hayalet yurt gibi" diyen Özen, "Kimse bu yurdun ne yaptığını ne iş yaptığını bilmiyor. Hiçbir etkinliğine şahit değiliz. İnternet sitelerinde de bu yurt var mı yok mu belli değil. Araştırıldığında sadece 1-2 anca geçiyor. Bir de TÜRGEV'e verilmiş. CHP grubu, bu konuya 2015'te de karşı çıkmıştı. TÜRGEV'le alakalı soru işaretlerinin olduğunu ve Kredi Yurtlar Kurumu ile bunun yapılması gerektiğine dikkat çekmişti. Normalde yasa gereği belediyede bir ortak bir iş birliği yapılması gerekiyordu. Ama böyle yapılmadı. Belediye alıp tahsis etti, kendisinin olmamasına rağmen" diye konuşmuştu.

Binadaki TÜGVA tabelası kaldırılarak, yerine otel tabelası asıldı

CHP’li Özen’in açıklamalarının ardından, öğrenci yurdu olarak kullanıldığı öne sürülen ve kirası belediyenin kasasından ödendiği iddia edilen söz konusu binada apar topar tabela değişikliğine gidildi. Binadaki TÜGVA tabelası kaldırılarak, yerine otel tabelası asıldı.