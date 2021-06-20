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AKP'li Bayram'dan partisine açılan kapatma davasını eleştiren HDP'li Beştaş'a: Türkiye'de 'double' demokrasi var, double

Meral Danış Beştaş - Serkan Bayram

20 Haziran 2021 12:24

AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, partisine açılan kapatma davasını eleştiren HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'a, "Türkiye'de 'double' demokrasi var, double" yanıtını verdi.

Gazete Duvar'da "Duvar Arkası" bölümünde yer alana göre, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş Türkiye’de yaşanan sorunlara değindiği bir konuşmasında partisine kapatma davası açılmak istenmesini de eleştirdi, “Türkiye'de demokrasi olursa hiç kimse Türkiye'ye karışamaz” dedi. Beştaş’ın sözlerine AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram oturduğu yerden bağırarak, “Türkiye'de 'double' demokrasi var, 'double' ifadesini kullandı. 

 

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